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Чем нельзя заниматься на голодный желудок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Чем нельзя заниматься на голодный желудок
Фото из открытых источников
Диетолог рассказала, что не стоит делать на голодный желудок. Испытывая чувство голода, не рекомендуется даже вступать в споры, передает zakon.kz.

О худших занятиях натощак поделилась индийский диетолог Пуджа Махиджа, сообщает Lenta.ru.

Как публикует издание NDTV, первой вредной привычкой диетолог назвала употребление чая и кофе сразу после пробуждения. Кофеин, содержащийся в этих напитках, по ее мнению, утром может оказать негативное влияние на организм.

Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке, - говорит Махиджа.

Также диетолог советует не употреблять на голодный желудок алкогольные напитки. По ее словам, спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение. Еда позволит снизить скорость распространения алкоголя по кровеносной системе и смягчить его действие.

Не следует также жевать на голодный желудок жевательную резинку.

Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка и может спровоцировать развитие язвы желудка, - объяснила диетолог.

Кроме того, Махидж не рекомендует ходить за продуктами голодным. По ее словам, два исследования Корнеллского университета в Нью-Йорке, США, показали, что люди, идущие за покупками голодными, не только покупают значительно больше продуктов, чем им нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Вступать в споры на голодный желудок Махиджа тоже не советует, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови, и он более подвержен эмоциям, чем разуму. Прежде чем решать вопросы, которые могут вызвать спор или ссору, диетолог рекомендует устроить небольшой перекус.

Ранее диетологи рассказали о пяти полезных свойствах вишни, о которых многие люди могут не знать. Например, вишня оказывает положительное влияние на иммунную систему и может помочь улучшить качество сна.


Источник: zakon.kz
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