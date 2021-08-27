Туркменистан запретил ввоз всех моделей Mercedes и ряда других марок авто

В Туркменистан запрещено ввозить автомобили Mercedes всех моделей, а также ряд других марок машин. Список «неподобающих» автомобилей оказался в распоряжении turkmen.news



Полностью перечень выглядит следующим образом:



Все модели «Mercedes-Benz» любых годов выпуска;

Все модели «BMW» новее 2017 года;

«Volkswagen Caravelle» новее 2017 года;

«Volkswagen Touareg V6» новее 2017 года;

«Volkswagen Phaeton» новее 2017 года;

«GMC Yukon Denali, XL» новее 2017 года;

«Chrysler Pacifaca L» новее 2017 года;

«Toyota Granvia V» не старше двух лет;

«Toyota Hiace» не старше двух лет;

«Toyota Sienna» не старше двух лет;

«Lexus ES» не старше двух лет;

«Club Car Precedent Villager 4 Electric» новее 2017 года;

«TESLA MODEL X» новее 2017 года.

В чем смысл запрета именно этих автомобилей, непонятно. Некоторые машины из списка широко используются в Туркменистане в качестве такси (Toyota Hiace, Toyota Sienna).



В декабре 2020 года turkmen.news сообщал, что владельцы Mercedes и BMW в Туркменистане не могут пройти техосмотр. На аналогичные сложности в марте 2020 года жаловались владельцы Mercedes, BMW и Audi новее 2016 года. Тогда один из источников сообщал, что мерседесы и BMW могут быть только у президентского клана.



Туркменские автомобилисты сталкиваются с большим количеством ограничений, не прописанных в нормативных актах. В первую очередь эти ограничения связаны с цветом автомобилей. В стране (в первую очередь в Ашхабаде) негласно запрещено иметь машины темных цветов. В последние два года гаишники стали требовать также, чтобы все детали автомобиля (подфарники, колесные брызговики, радиаторная решетка и т.д.) были покрашены в тот же цвет, что и кузов. Порой водителям говорили даже, что цвет должен быть именно тем же самым, другой оттенок светлого не одобрялся.



Что же касается таможенных ограничений, то в Туркменистан нельзя ввозить не только машины «неправильных» цветов, но и автомобили старше 2015 года, российские «Лады» без подушек безопасности, машины с объемом двигателя больше 3,5 литров.



С 2018 года в Туркменистане также перестали выдавать новые водительские права и продлевать просроченные права женщинам. В начале 2021 года сообщалось, что некоторым автомобилисткам теперь удается продлить водительские удостоверения, но информации о полном снятии ограничений до сих пор не поступало. Как и все запреты, связанные с характеристиками автомобилей, гендерная дискриминация никак не отражена в законодательстве. Должностные лица ссылаются на негласные «распоряжения сверху».