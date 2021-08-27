Российские СМИ выступили с жестким обращением к Путину

Целый ряд независимых российских СМИ, среди которых "Дождь", "Медуза", "Новая газета", российский Forbes и другие редакции, в пятницу, 27 августа, выступили с открытым обращением к российским властям, передает Tengrinews.kz.



Обращение адресовано президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим.



Журналисты потребовали соблюдать конституцию и закон о СМИ, "немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях, прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.



"Деятельность журналистов охраняется законом. Должностные лица, причастные к преследованию журналистов, должны понести наказание. Мы настаиваем на тщательном расследовании случаев применения физической силы и спецсредств сотрудниками МВД и Росгвардии в отношении журналистов", - говорится в тексте обращения.



Позже на требования независимых СМИ отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле согласны не со всеми формулировками обращения. Он отметил, что закон о СМИ-иноагентах в стране должен быть, но его правоприменение можно обсуждать.



"Мы видели это обращение. Это достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений известного закона. Мы считаем, что это не совсем верная риторика, но, по сути, это обращение заслуживает внимания", - ответил Песков на вопрос "Коммерсант FM".



По его словам, закон о СМИ-иноагентах должен быть в России, так как происходит вмешательство во внутренние дела страны извне. Он отметил, что с этим сталкиваются практически все страны.



"Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Этот закон должен быть, и он будет", - сказал пресс-секретарь.



"Другое дело, что в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, журналистского цеха кажется несовершенным правоприменение, некоторые положения закона - это то, что должно конструктивно обсуждаться", - добавил он.



Прокомментировала обращение и официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли "независимых" СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, "Медуза" и "Дождь" (оба внесены в реестр СМИ-иноагентов. - прим.), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.



В связи с этим она напомнила, что в так называемых британских файлах, "слитых" в Сеть группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других "неподкупных и беспристрастных" СМИ.



Как указывает представитель российского МИДа, согласно этим материалам, британские спецслужбы давно работали с указанными российскими СМИ, называющими себя независимыми. При этом в материалах есть и указания на "скромные вознаграждения" за такое сотрудничество.



"Ни Лондон, ни сами редакции не сочли нужным прояснить степень своей независимости друг от друга. А хотелось бы", - подчеркнула Захарова.



Захарова отметила, что именно эти СМИ "так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег". Теперь же, продолжила она, и про них узнали важные вещи - в том числе про финансирование из-за рубежа.



В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.



По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.