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Российские СМИ выступили с жестким обращением к Путину

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Российские СМИ выступили с жестким обращением к Путину
© Reuters
Целый ряд независимых российских СМИ, среди которых "Дождь", "Медуза", "Новая газета", российский Forbes и другие редакции, в пятницу, 27 августа, выступили с открытым обращением к российским властям, передает Tengrinews.kz.

Обращение адресовано президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим.

Журналисты потребовали соблюдать конституцию и закон о СМИ, "немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях, прекратить задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях.

"Деятельность журналистов охраняется законом. Должностные лица, причастные к преследованию журналистов, должны понести наказание. Мы настаиваем на тщательном расследовании случаев применения физической силы и спецсредств сотрудниками МВД и Росгвардии в отношении журналистов", - говорится в тексте обращения.

Позже на требования независимых СМИ отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле согласны не со всеми формулировками обращения. Он отметил, что закон о СМИ-иноагентах в стране должен быть, но его правоприменение можно обсуждать.

"Мы видели это обращение. Это достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений известного закона. Мы считаем, что это не совсем верная риторика, но, по сути, это обращение заслуживает внимания", - ответил Песков на вопрос "Коммерсант FM".

По его словам, закон о СМИ-иноагентах должен быть в России, так как происходит вмешательство во внутренние дела страны извне. Он отметил, что с этим сталкиваются практически все страны.

"Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Этот закон должен быть, и он будет", - сказал пресс-секретарь.

"Другое дело, что в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, журналистского цеха кажется несовершенным правоприменение, некоторые положения закона - это то, что должно конструктивно обсуждаться", - добавил он.

Прокомментировала обращение и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли "независимых" СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, "Медуза" и "Дождь" (оба внесены в реестр СМИ-иноагентов. - прим.), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В связи с этим она напомнила, что в так называемых британских файлах, "слитых" в Сеть группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других "неподкупных и беспристрастных" СМИ.

Как указывает представитель российского МИДа, согласно этим материалам, британские спецслужбы давно работали с указанными российскими СМИ, называющими себя независимыми. При этом в материалах есть и указания на "скромные вознаграждения" за такое сотрудничество.

"Ни Лондон, ни сами редакции не сочли нужным прояснить степень своей независимости друг от друга. А хотелось бы", - подчеркнула Захарова.

Захарова отметила, что именно эти СМИ "так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег". Теперь же, продолжила она, и про них узнали важные вещи - в том числе про финансирование из-за рубежа.

В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.

По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
 Empro (Посетители) Сегодня, 21:08
GOAT, я бы сначала думал о стране в которой живём))) во всех, во всех постсоветких странах творится одно и тоже, прибавить еще к ним северную Корею и Китай.
 
-2
  • sergei 66
  • ЁмоЁ
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • TU-154
  • diger
 GOAT (Посетители) Сегодня, 21:02
Народ России "просыпается" потихоньку, люди видят, что в стране творится одно, а в телевизоре совсем другая реальность.
Врун с 60 минут подался в депутаты от едросов, так народ его палкой погнал!
Путин устроил диктатуру для охраны себя и своих подельников, и росгвардию для этого создал, чтобы не согласных с его правлением дубинками мочить и в "стойло загонять", но людей не обманешь! Люди всё видят! Как подельники Путина миллиарды на запад выводят и строят себе дворцы, в то время когда основная масса ходит на работу за 15-20 тысяч рублей, а пенсионеры с 10-ю тысячами лазят по мусоркам за едой.
Россия диктаторская страна, разве диктатор потерпит прессу пишущую правду? Нет конечно! Они давят журналистов которые задают неудобные вопросы!
Одного журналиста описавшего беспредел власти в злополучной Кущёвке, судья после приговора на весь зал заявила: " – Не лез бы ты в дела уважаемых людей, то не сидел бы сейчас на скамье подсудимых!". Вы понимаете до какой наглости и беспредела дошла власть Путина? Это уже зашкаливает!

Я надеюсь доживу до того дня, когда увижу Путина и Лукашенко на скамье подсудимых в Гааге!
 
 

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