«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 28 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.74 KZT
  • €1 = 500.5 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 08:56
В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода
Фото: Live Science
В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.

История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.

...
РЕКЛАМА

Смартфон XIAOM12 Pro. 512 ГБ. 32 + 50 Мп. 6800 мАч...

26.08.2021 16:51
Рубрика: Общество
В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода
Текст: Юлия Мякишева
...
Аудиоверсия
Фото: Live Science Фото: Live Science
Фото: Live Science
В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.

Фото: Antiquity
В Габоне в древней пещере найдены останки "модифицированных" людей
История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.

Значительная доля ДНК женщины совпадает с денисовским человеком, но это очень отличается от ДНК, полученных из других известных останков охотников-собирателей Юго-Восточной Азии - у них денисовских предков не так много.

Исследователи отмечают, что всего несколько лет назад они не могли представить, что в тропическом регионе в останках можно обнаружить сохранившуюся ДНК.

Теперь у ученых есть основания предполагать, что Индонезия и близлежащие острова - область Уоллеси, была местом смешения денисовцев и современных людей во время их первоначального путешествия в Океанию.

Людей с подобным геномом сегодня нет, хотя, по меркам науки, жила она не так давно. Такое открытие добавило вопросов в тему взаимодействия популяций.


Источник: RG.RU
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика