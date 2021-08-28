В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.



История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.



Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.



...

РЕКЛАМА



Смартфон XIAOM12 Pro. 512 ГБ. 32 + 50 Мп. 6800 мАч...



26.08.2021 16:51

Рубрика: Общество

В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода

Текст: Юлия Мякишева

...

Аудиоверсия

Фото: Live Science Фото: Live Science

Фото: Live Science

В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.



Фото: Antiquity

В Габоне в древней пещере найдены останки "модифицированных" людей

История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.



Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.



Значительная доля ДНК женщины совпадает с денисовским человеком, но это очень отличается от ДНК, полученных из других известных останков охотников-собирателей Юго-Восточной Азии - у них денисовских предков не так много.



Исследователи отмечают, что всего несколько лет назад они не могли представить, что в тропическом регионе в останках можно обнаружить сохранившуюся ДНК.



Теперь у ученых есть основания предполагать, что Индонезия и близлежащие острова - область Уоллеси, была местом смешения денисовцев и современных людей во время их первоначального путешествия в Океанию.



Людей с подобным геномом сегодня нет, хотя, по меркам науки, жила она не так давно. Такое открытие добавило вопросов в тему взаимодействия популяций.