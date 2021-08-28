В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.
История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.
26.08.2021 16:51 Рубрика: Общество В Индонезии нашли останки женщины неизвестного науке человеческого рода Текст: Юлия Мякишева ... Аудиоверсия Фото: Live Science Фото: Live Science Фото: Live Science В пещере на острове Сулавеси в 2015 году нашли останки женщины. Ученые провели исследование, и оказалось, что ее геном отличается от генома всех известных ранее древних людей.
Фото: Antiquity В Габоне в древней пещере найдены останки "модифицированных" людей История населения Юго-Восточной Азии во многом неизвестна. Археологические данные скудны, а ДНК древнего человека из-за климата редко сохраняется до наших дней. Раньше было известно только два генома человека из этих мест. Но в 2015 году все поменялось. В пещере на Сулавеси нашли останки женщины, и спустя время ученые с уверенностью говорят: они обнаружили человека неизвестного науке рода. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Как передает Live Science слова соавтора исследования Серены Туччи из Йельского университета, эта женщина умерла 7200 лет назад в возрасте 18 лет. Анализ ДНК, которая сохранилась во внутренней кости уха, показал, что она - дальняя родственница аборигенов Австралии и Меланезии или Новой Гвинеи и западной части Тихого океана. Их предки первыми достигли берегов Океании.
Значительная доля ДНК женщины совпадает с денисовским человеком, но это очень отличается от ДНК, полученных из других известных останков охотников-собирателей Юго-Восточной Азии - у них денисовских предков не так много.
Исследователи отмечают, что всего несколько лет назад они не могли представить, что в тропическом регионе в останках можно обнаружить сохранившуюся ДНК.
Теперь у ученых есть основания предполагать, что Индонезия и близлежащие острова - область Уоллеси, была местом смешения денисовцев и современных людей во время их первоначального путешествия в Океанию.
Людей с подобным геномом сегодня нет, хотя, по меркам науки, жила она не так давно. Такое открытие добавило вопросов в тему взаимодействия популяций.
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