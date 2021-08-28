В Казахстане за сутки заболели КВИ 6233 человека

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6233 человека. Между тем, количество вновь зараженных за сутки незначительно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 219. Например, в СКО статистика показывает понижение почти на 50 пунктов, передает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано:⠀



в городе Нур-Султан – 602,

в городе Алматы – 1506,

в городе Шымкенте – 246,

в Акмолинской области – 258,

в Актюбинской области – 420,

в Алматинской области – 436,

в Атырауской области – 315,

в ВКО – 191,

в Жамбылской области – 157,

в ЗКО – 115,

в Карагандинской области – 815,

в Костанайской области – 256,

в Кызылординской области – 177,

в Мангистауской области – 213,

в Павлодарской области – 335,

в СКО – 120,

в Туркестанской области – 71.



Всего в стране подтверждено 773 934 случая



7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:



в городе Нур-Султане - 660,

в городе Алматы - 2138,

в городе Шымкенте - 620,

в Акмолинской области - 279,

в Актюбинской области - 76,

в Алматинской области - 185,

в Атырауской области - 481,

в ВКО - 124,

в Жамбылской области - 135,

в ЗКО - 156,

в Карагандинской области - 1344,

в Костанайской области - 159,

в Кызылординской области – 183,

в Мангыстауской области - 231,

в Павлодарской области - 355,

в СКО - 153,

в Туркестанской области - 74.

Всего в стране выздоровело 656 887 человек от COVID-19.