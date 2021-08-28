В Казахстане за сутки заболели КВИ 6233 человека

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6233 человека. Между тем, количество вновь зараженных за сутки незначительно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 219. Например, в СКО статистика показывает понижение почти на 50 пунктов, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано:⠀
в городе Нур-Султан – 602, в городе Алматы – 1506, в городе Шымкенте – 246, в Акмолинской области – 258, в Актюбинской области – 420, в Алматинской области – 436, в Атырауской области – 315, в ВКО – 191, в Жамбылской области – 157, в ЗКО – 115, в Карагандинской области – 815, в Костанайской области – 256, в Кызылординской области – 177, в Мангистауской области – 213, в Павлодарской области – 335, в СКО – 120, в Туркестанской области – 71.
Всего в стране подтверждено 773 934 случая
7353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 660, в городе Алматы - 2138, в городе Шымкенте - 620, в Акмолинской области - 279, в Актюбинской области - 76, в Алматинской области - 185, в Атырауской области - 481, в ВКО - 124, в Жамбылской области - 135, в ЗКО - 156, в Карагандинской области - 1344, в Костанайской области - 159, в Кызылординской области – 183, в Мангыстауской области - 231, в Павлодарской области - 355, в СКО - 153, в Туркестанской области - 74. Всего в стране выздоровело 656 887 человек от COVID-19.
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