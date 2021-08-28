Мужчина протащил медсестру за волосы по коридору больницы

В узбекских соцсетях распространилось видео, на котором показано, как мужчина средних лет, придя в один из роддомов в Ферганской области, схватил медсестру за волосы и протащил ее по коридору медучреждения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.Как видно на кадрах, персонал больницы пытается освободить коллегу, но мужчина продолжает тащить женщину за волосы.В пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана позже рассказали предысторию инцидента.Все началось с того, что 25 августа в роддом поступила женщина 1998 года рождения. На следующий день она родила мальчика весом 3200 граммов, однако ребенок был в критическом состоянии.Предварительное медицинское обследование выявило неполноценное эмбриональное развитие, а также ряд других нарушений, которые развились у плода в утробе матери. В результате ребенок родился с недоразвитыми органами. У него были врожденные дефекты и на 70 процентов недоразвитые легкие.После рождения ребенка перевели в реанимацию и провели необходимые медицинские процедуры. Однако у малыша была тяжелая асфиксия из-за легочной недостаточности. Несмотря на старания врачей, он скончался 27 августа с диагнозом "острая дыхательная и сердечная недостаточность".Врач позвонил дедушке ребенка и сообщил о его смерти. После этого тот приехал в больницу, ворвался в кабинет акушера-гинеколога, выволок ее за волосы и потащил к выходу, нанося телесные повреждения.По данным минздрава, мужчина - бывший сотрудник органов внутренних дел, сейчас он на пенсии. У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга. В настоящее время она проходит лечение.