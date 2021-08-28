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"Спутник V" доказал свою эффективность против "дельта-штамма" коронавируса

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 09:25
"Спутник V" доказал свою эффективность против "дельта-штамма" коронавируса
Фото: zakon.kz
Ученые из Санкт-Петербурга провели независимое исследование. Его результаты показали, что российский препарат помогает справиться с тяжелой формой COVID-19 и защищает от "дельта-штамма", передает zakon.kz.

Около 14 тысяч пациентов приняли участие в исследовании. У них, по информации журнала Science, были либо симптомы, либо подтвержденный диагноз КВИ. Участники сдавали КТ, а 1291 человек из них до начала работы был полностью вакцинирован. 96% привитых в Санкт-Петербурге получили именно препарат "Спутник V".

Результаты показали, что эта вакцина снижает на 81% риск госпитализации и в 76% случаев предотвращает серьезное повреждение легких. Исследователи напрямую не оценивали процент полной защиты от SARS-CoV-2 или легких форм заболевания. При этом расчеты показывают, что эффективность "Спутника V" против любых симптоматических проявлений COVID-19 составляет около 50%.

Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, - приводятся в статье в журнале слова руководителя исследования эпидемиолога Антона Барчука из Европейского университета.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 10:20
Действительно статистика показывает отличные результаты Спутника, но почему в Европе его политизировали не понятно. Вакцина доказала уже свою эффективность! Спасибо ученым институтам им.Гамалеи
 
 

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