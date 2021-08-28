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Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура

Просмотров:698 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура
Фото Турар Казангапов©️
29 августа объявлен Национальным днем траура в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", - написал Токаев в Twitter.

Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошла серия взрывов неустановленных предметов. Всего было порядка 10 взрывов.

По последним данным, из-за взрывов погибли 12 человек, пострадали порядка 90 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание после взрывов в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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касым (Посетители) Сегодня, 10:48
Иманды болсын алдынан жарылкасын Алла жар Хазрет Пирим медеткер болсын Аллаху Акбар
 
 

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