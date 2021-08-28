Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
"На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - сообщили в МЧС.
Напомним, что при ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК. Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. В результате чего 13 человек погибли.
"Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются", - также сообщили в МЧС.
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