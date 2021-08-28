Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.



"На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - сообщили в МЧС.



Напомним, что при ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадало около 50 сотрудников МЧС РК.

Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. В результате чего 13 человек погибли.



"Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются", - также сообщили в МЧС.