Мотивация невакцинированных? Юрист считает незаконным ограничивание прав «синих» казахстанцев

С сегодняшнего дня объекты бизнеса, работающие по приложению Ashyq или являющиеся его лидерами, по выходным дням могут посещать только обладатели «зеленого» статуса. Те, кто наделен «синим», увы, будут вынуждены забыть, к примеру, о кафе и ресторанах. Если они не предъявят ПЦР с отрицательным результатом, то их туда просто не запустят. Учитывая, что на данный момент количество непривитого населения значительно больше показателя вакцинированных, МСБ останется без огромнейшего «пирога» дохода. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» узнала, насколько правомерно не впускать людей в общественные места даже при наличии надписи «Нейтральный» после сканирования QR-кода.



Супруги Амангельдиновы из Акмолинской области планировали отметить годовщину свадьбы завтра, 29 августа. Но в одном из столичных ресторанов их «обрадовали» фразой: «К нам можно приходить только тем, у кого «зеленый» статус».



«Вот тебе и торжество, вот тебе и праздник», - вздохнули супруги, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме еще в прошлом году.



А прививаться какой-либо вакциной они на сегодняшний день не планируют только потому, что не верят в действенность препаратов. Супруги – не антиваксеры, просто для них характерно понятие «не хочу». Действительно, а что тут плохого? Ну не желает человек, что тут такого?



А «такого» здесь много. Ну, во-первых, как было сказано выше, без прививки невозможно будет посещать общественные заведения. Конечно, как вариант, разрешается проходить на желаемый объект с ПЦР-тестом, где прописано, что коронавирус не обнаружен. Согласитесь, платить каждую неделю по 7 тыс тенге, а того и того больше, за анализы – затратно.



Другой вариант – получить медицинский отвод, поскольку, по некоторым данным, обладатели этих самых отводов наделяются «зеленым» статусом. Но и в этом случае все не так просто.Медотводы выдаются на определенный срок, а это значит, что их нужно будет постоянно подтверждать, а это опять морока чистой воды.



Попробуем разобраться в теме с юридической стороны. Да и вообще нужно понять, где заканчивается та самая грань непоколебимости прав и свобод человека.



А начать следует с официального разъяснения Генеральной прокуратуры Казахстана. Почти три недели назад, отвечая на запрос от национальной палаты предпринимателей «Атамекен», там сообщили, цитируем: «постановление главного государственного санврача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству».



«Ashyq – приложение, внедренное постановлением Ерлана Киясова. А теперь вернемся к ответу Генпрокуратуры, где говорится, что постановление главного государственного санврача не является нормативным правовым актом и не относится к законодательству. Здесь следует объяснить, чем нормативно-правовой акт отличается от обычного правового акта. Сфера применения последнего – индивидуальная, то есть его решения распространяются на конкретную компанию, фирму, человека, а вот НПА применятся в отношении неопредленного круга лиц, значит, на всех. Сумировав все это и основываясь на все том же ответе высшего надзорного органа, получаем, что постановления, в том числе и касательно внедрения Ashyq, не имеют юридической силы. Но знаете, в чем парадокс? Несмотря на такой ответ, Генпрокуратура сама исполняет все поручения главного санитарного врача», – говорит юрист Жангельды Сулейманов.



Основываясь на конституционных нормах, он отмечает: «права граждан Казахстана могут быть ограничены только законами».



«Для того чтобы ограничить права человека, как, к примеру, обладателя «синего» статуса, нужно принять соответствующий документ на законодательном уровне. А любой закон, как вы знаете, принимается парламентом, подписывается президентом. В чем отличие закона от постановления? Первый проходит соответствующую экспертизу – на обоснованность и экономическую рентабельность. Если бы Ashyq внедряли на законодательном уровне, то он вряд ли был бы реализован в жизнь. Любое решение государства должны быть законным и обоснованным. А приложение таковыми не является», – добавляет эксперт.



При этом собеседник дословно объясняет, почему Ashyq – необоснован.



«Для того чтобы внести какие-либо изменения в те или иные решения, вот как сейчас, когда «синие» не смогут ходить по тем же кафе, следует четко объяснить, обосновать их. В данном случае представители санитарно-эпидемиологического контроля должны были доказать, что именно «синие» опасны для общества. А для этого нужны конкретные расчеты с медицинской и экономической сторон. То, что происходит сейчас, выглядит просто как чье-то волевое решение», – считает Жангельды Сулейманов.



Безусловно, «нововведения», что вступают в силу с сегодняшнего дня, негативно скажутся на жизнеспособности малого и среднего бизнеса.



«Бизнес потеряет большую часть доходов. Ведь люди посещают заведения в основном по выходным дням. Предполагаю, что такие необоснованные рекомендации и решения толкают как владельцев МСБ, так и самих казахстанцев к противоправным действиям – работать подпольно или покупать паспорта вакцинации. Поймите, любой запрет провоцирует людей на то, чтобы нарушать его. Возможно, ограничение прав «синих» нацелено на то, чтобы давить на невакцинированных людей. Это,скорее всего,можно расценить как один из способов принуждения населения», – резюмировал юрист.



Между тем в палате предпринимателей дали понять, что в этот раз они навряд ли будут вновь обращаться в Генпрокуратуру за разъяснением законности вчерашнего постановления.



«Мое мнение, что государство желает, чтобы как можно больше людей вакцинировалось. Продвижение «зеленых» статусов – один из способов мотивации населения. Вообще, права любого человека являются абсолютными, но они заканчиваются там, где начинаются права другого гражданина. Почему обладатели «зеленых» статусов должны чувствовать угрозу со стороны невакцинированных?» – говорит и.о. заместителя председателя правления НПП «Атамекен» ЕрболУстемиров.



В самой Генеральной прокуратуре корреспонденту ИА «NewTimes.kz» затруднились прокомментировать ситуацию и порекомендовали обратиться с письменным запросом.



Помните фильм 35-летней давности «Кин-дза-дза!», где население вымышленной сценаристом галактики делится на оранжевых и зеленых. Сегодняшняя ситуация на фоне распространения коронавирусной инфекции чем-то напоминает сюжет советского кинематографа. Конечно, вакцинироваться нужно, но не должно ли это быть волеизъявлением самого человека? Ведь принуждение – не есть хорошо, также как и то, что это самое принуждение не имеет под собой законодательной основы.