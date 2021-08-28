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Парня похитил знакомый полицейский из-за долга

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Парня похитил знакомый полицейский из-за долга
Фото из открытых источников
В Краснодаре страж порядка и трое его знакомых похитили человека из-за денежного долга. Парня прятали в подвале, передает zakon.kz.

По информации регионального управления Следственного комитета России, в марте 2021 года старший инспектор ДПС попросил 20-летнего знакомого помочь приобрести подержанный автомобиль, чтобы потом его перепродать. Молодой человек согласился. Деньги на покупку машины полицейский одолжил у 40-летнего приятеля.

Однако машина так и не была доставлена, из-за чего полицейский не смог отдать долг. В июле полицейский обвинил знакомого в неполучении автомобиля и потребовал отдать сумму в размере 5 млн рублей, угрожая насилием.

Через месяц злоумышленник вместе с приятелями выманил парня из дома и на машине отвез в один из гаражей на улице Ангарской. Похищенного пристегнули наручниками к металлической конструкции и насильно начали требовать деньги, - дополнили в ведомстве.

В итоге правоохранители узнали о произошедшем. Они освободили потерпевшего и задержали злоумышленников. В отношении них начато уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека"). Их обвиняют в похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.


Источник: zakon.kz
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