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Пьяный водитель врезался в «скорую» в Кызылорде, двое медиков скончались

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Пьяный водитель врезался в «скорую» в Кызылорде, двое медиков скончались
Фото: ИА «NewTimes.kz»
29 августа в 05:46 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из центральных улиц города не справился с ​ рулевым​ управлением и врезался в стоящую на светофоре машину скорой помощи, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Кызылординской области.

В результате ​ ДТП двое сотрудников «скорой» были доставлены в медицинское учреждение, где скончались от полученных травм.

«В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Crusier находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того выяснилось, что данный гражданин решением специализированного административного суда Кызылорды в ноябре 2016 года был лишен права управления транспортным средством на 5 лет», ― говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП​ проводится досудебное расследование по статье УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». ​

Водитель джипа водворен в изолятор временного содержания.​ Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.


Источник: newtimes.kz
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