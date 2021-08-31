Пьяный водитель врезался в «скорую» в Кызылорде, двое медиков скончались

29 августа в 05:46 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из центральных улиц города не справился с ​ рулевым​ управлением и врезался в стоящую на светофоре машину скорой помощи, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Кызылординской области.



В результате ​ ДТП двое сотрудников «скорой» были доставлены в медицинское учреждение, где скончались от полученных травм.



«В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Crusier находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того выяснилось, что данный гражданин решением специализированного административного суда Кызылорды в ноябре 2016 года был лишен права управления транспортным средством на 5 лет», ― говорится в сообщении.



В настоящее время по факту ДТП​ проводится досудебное расследование по статье УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». ​



Водитель джипа водворен в изолятор временного содержания.​ Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.