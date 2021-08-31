В Казахстане не будут брать деньги за звонки по WhatsApp - министр

Министр цифрового развития Багдат Мусин развеял несколько слухов, касающихся деятельности его министерства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Набросал по дороге на работу небольшой список таких "новостей", - написал Мусин в своем Instagram.



Министр рассказал, что МЦРИАП не планирует блокировать социальные сети. Этот вопрос, по его словам, обсуждался в прошлом году, но в этом год кто-то снова поднял эту тему.



"Тарифы на передачу данных не будут приравниваться к звонку - взимать плату за звонки и сообщения в WhatsApp министерство не может и не будет", - также сообщил министр.



Третьим пунктом он прокомментировал отключение доменных ресурсов, которые не перенесли свои сервера в нашу страну. По словам Мусина, домены, которые еще переносят свои сервера в Казахстан, всегда на связи с коллегами, которые консультируют и помогают. Одномоментно выключать что-то в Казахстане не планируют, отметил он.