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В Казахстане не будут брать деньги за звонки по WhatsApp - министр

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 17:05
В Казахстане не будут брать деньги за звонки по WhatsApp - министр
Фото из открытых источников
Министр цифрового развития Багдат Мусин развеял несколько слухов, касающихся деятельности его министерства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Набросал по дороге на работу небольшой список таких "новостей", - написал Мусин в своем Instagram.

Министр рассказал, что МЦРИАП не планирует блокировать социальные сети. Этот вопрос, по его словам, обсуждался в прошлом году, но в этом год кто-то снова поднял эту тему.

"Тарифы на передачу данных не будут приравниваться к звонку - взимать плату за звонки и сообщения в WhatsApp министерство не может и не будет", - также сообщил министр.

Третьим пунктом он прокомментировал отключение доменных ресурсов, которые не перенесли свои сервера в нашу страну. По словам Мусина, домены, которые еще переносят свои сервера в Казахстан, всегда на связи с коллегами, которые консультируют и помогают. Одномоментно выключать что-то в Казахстане не планируют, отметил он.


Источник: Tengrinews.kz
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