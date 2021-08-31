Военные США бросили в Афганистане десятки служебных собак

Военные США, уходя из Афганистана, бросили десятки служебных собак, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Зоозащитники предполагают, что животных ждет мучительная смерть, передает The Independent.



- Эти храбрые собаки делали опасную, спасающую жизни работу (...) они заслуживают куда лучшей судьбы, чем та, на которую их обрекли, – заявил президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт.



Он предложил британским властям вывезти американских собак на первом же доступном транспортном самолете – иначе тех ждут пытки и смерть от рук "врагов".



Ранее в августе в интернете появились кадры, где видно, как военнослужащие вооруженных сил США вместо афганских беженцев эвакуируют с территории кабульского аэропорта собак. Американцы в гражданской одежде неторопливо идут по территории аэропорта, а рядом с ними — их служебные собаки.