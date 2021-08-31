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Военные США бросили в Афганистане десятки служебных собак

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Военные США бросили в Афганистане десятки служебных собак
Фото из открытых источников
Военные США, уходя из Афганистана, бросили десятки служебных собак, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Зоозащитники предполагают, что животных ждет мучительная смерть, передает The Independent.

- Эти храбрые собаки делали опасную, спасающую жизни работу (...) они заслуживают куда лучшей судьбы, чем та, на которую их обрекли, – заявил президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт.

Он предложил британским властям вывезти американских собак на первом же доступном транспортном самолете – иначе тех ждут пытки и смерть от рук "врагов".

Ранее в августе в интернете появились кадры, где видно, как военнослужащие вооруженных сил США вместо афганских беженцев эвакуируют с территории кабульского аэропорта собак. Американцы в гражданской одежде неторопливо идут по территории аэропорта, а рядом с ними — их служебные собаки.


Источник: zakon.kz
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