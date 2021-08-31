Военные США бросили в Афганистане десятки служебных собак

Военные США, уходя из Афганистана, бросили десятки служебных собак, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Зоозащитники предполагают, что животных ждет мучительная смерть, передает The Independent.
- Эти храбрые собаки делали опасную, спасающую жизни работу (...) они заслуживают куда лучшей судьбы, чем та, на которую их обрекли, – заявил президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт.
Он предложил британским властям вывезти американских собак на первом же доступном транспортном самолете – иначе тех ждут пытки и смерть от рук "врагов".
Ранее в августе в интернете появились кадры, где видно, как военнослужащие вооруженных сил США вместо афганских беженцев эвакуируют с территории кабульского аэропорта собак. Американцы в гражданской одежде неторопливо идут по территории аэропорта, а рядом с ними — их служебные собаки.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.