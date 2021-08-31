В Минздраве России заявили о риске смерти в течение 6 месяцев после COVID-19

Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", - сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 24".
Он уточнил, что уже составлены списки для приглашения пациентов, перенесших коронавирус, на углубленную диспансеризацию.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские ученые, которые вошли в международную коллаборацию COVIDSurg Collaborative, попали в Книгу рекордов Гиннесса. В исследовании приняли участие представители 116 стран. Они собирали данные, необходимые пациентам, нуждающимся в операции, во время пандемии коронавируса. Вместе они пришли к выводу, что тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, лучше не идти на операцию в течение минимум семи недель.
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