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В Совфеде призвали Казахстан отреагировать на угрозы защитникам русского языка

Просмотров:2540 Опубликовано: Вчера, 21:24
В Совфеде призвали Казахстан отреагировать на угрозы защитникам русского языка
Сергей Цеков Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Власти Казахстана должны жестко отреагировать на угрозы расправиться с защитниками русского языка. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, его слова передает РИА Новости.

«Российская сторона реагирует на подобные проявления, мы говорим о недопустимости радикальных заявлений в адрес русского языка и русскоязычных граждан», — сказал Цеков.

По его словам, на данный момент следует ожидать реакцию со стороны властей Казахстана, которые должны жестко пресекать радикальные заявления в адрес защитников русского языка. Парламентарий считает, что подобные нарушения прав русскоязычных граждан могут навредить отношениям между государствами.

Казахские националисты начали организовывать так называемые языковые рейды, во время которых они заходят в различные государственные учреждения и магазины для проверки знаний казахского языка. Людей, говорящих по-русски, заставляют извиняться на камеру, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:22
Для мотивации казахского языка, министерству образования нужно ежегодно снижать гранты для поступления в ВУЗ с русским языком обучения и увеличивать с казахским языком обучения, эт было бы мотивацией для того чтобы изучать язык. Дети они всеядные, даже закончив школу обучаются даже на чешском. У самой сын не разговаривал на казахском, пока эт необходимо было по жизни, сейчас даже эссе пишет не хуже тех, кто закончил казахскую школу.
 
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  • Ну Ну
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 08:10
я вот не понимаю, почему наши "русскоязычные" соотечественники (и коренные казахи в том числе) не изучают казахский? он ведь тоже очень богаты и разноречивый. Вот допустим если в самом России русские не разговаривали бы на "своем" им же тоже будет обидно за "державу".
А то что РосПолитиканы нам советуют - пусть лучше со своими проблемами разберутся...
 
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Альфарий (Посетители) Вчера, 23:20
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  • касым
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  • Кинст
  • sergei 66
 Pinochet (Посетители) Вчера, 23:01
Ну уж не российским деятелям учить казахстанцев. Здесь и без вас достаточно адекватных людей, способных привести все в порядок.
Сволочей везде хватает, разберутся и с этими.
 
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  • касым
 дорожник (Посетители) Вчера, 22:47
Потуги активистов ни к чему хорошему не при ведут. Лучше всего пустить процесс эволюционным путём, пусть жизнь сама решит

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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