4320 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане – 268, в Алматы – 1259, в Шымкенте – 140, в Акмолинской области – 251, в Актюбинской области – 263, в Алматинской области – 270, в Атырауской области – 149, в Восточно-Казахстанской области – 161, в Жамбылской области – 78, в Западно-Казахстанской области – 68, в Карагандинской области – 450, в Костанайской области – 239, в Кызылординской области – 76, в Мангистауской области – 250, в Павлодарской области – 260, в Северо-Казахстанской области – 77, в Туркестанской области – 61.
Всего с начала пандемии в стране подтвержден 793 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
В это же время за сутки в стране 7 207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 661, в Алматы - 1921, в Шымкенте - 565, в Акмолинской области - 284, в Актюбинской области - 395, в Алматинской области - 365, в Атырауской области - 166, в ВКО - 49, в Жамбылской области - 177, в ЗКО - 128, в Карагандинской области - 1392, в Костанайской области - 123, в Кызылординской области – 144, в Мангыстауской области - 278, в Павлодарской области - 340, в СКО - 80, в Туркестанской области - 139.
Всего с начала пандемии в стране выздоровело 680 836 человека от COVID.
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