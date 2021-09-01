4320 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 268,

в Алматы – 1259,

в Шымкенте – 140,

в Акмолинской области – 251,

в Актюбинской области – 263,

в Алматинской области – 270,

в Атырауской области – 149,

в Восточно-Казахстанской области – 161,

в Жамбылской области – 78,

в Западно-Казахстанской области – 68,

в Карагандинской области – 450,

в Костанайской области – 239,

в Кызылординской области – 76,

в Мангистауской области – 250,

в Павлодарской области – 260,

в Северо-Казахстанской области – 77,

в Туркестанской области – 61.



Всего с начала пандемии в стране подтвержден 793 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией.



В это же время за сутки в стране 7 207 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 661,

в Алматы - 1921,

в Шымкенте - 565,

в Акмолинской области - 284,

в Актюбинской области - 395,

в Алматинской области - 365,

в Атырауской области - 166,

в ВКО - 49,

в Жамбылской области - 177,

в ЗКО - 128,

в Карагандинской области - 1392,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области – 144,

в Мангыстауской области - 278,

в Павлодарской области - 340,

в СКО - 80,

в Туркестанской области - 139.



Всего с начала пандемии в стране выздоровело 680 836 человека от COVID.