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Афганский посол раскрыл подробности побега Гани из страны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:17
Афганский посол раскрыл подробности побега Гани из страны
Фото: ©REUTERS
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал подробности побега бывшего президента Ашрафа Гани. По его словам, экс-глава государства в день побега из страны назначил совещание с правительством, но пока чиновники его ждали, улетел с семьей из Кабула, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Агбар заявил, что в Минобороны позвонил советник Ашрафа Гани и сказал, что он придет на совещание в 16.00. Все подготовились и ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, покинули Афганистан.

По его словам, из-за предательства Гани движение "Талибан" (согласно решению Верховного суда запрещено в Казахстане) так легко захватило власть в стране: он убирал из правительства честных чиновников, поставив на их место неопытные кадры.

В течение 10 дней талибы захватили страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие, напомнил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула в сопровождении машин, набитых деньгами, то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта. По данным Мухаммада Зохира Агбара, Гани украл из казны около 160 миллионов долларов.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен побег экс-лидера страны.

По последним данным, Гани вместе с семей находится в ОАЭ.


Источник: Tengrinews.kz
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