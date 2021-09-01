Афганский посол раскрыл подробности побега Гани из страны

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал подробности побега бывшего президента Ашрафа Гани. По его словам, экс-глава государства в день побега из страны назначил совещание с правительством, но пока чиновники его ждали, улетел с семьей из Кабула, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Агбар заявил, что в Минобороны позвонил советник Ашрафа Гани и сказал, что он придет на совещание в 16.00. Все подготовились и ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, покинули Афганистан.
По его словам, из-за предательства Гани движение "Талибан" (согласно решению Верховного суда запрещено в Казахстане) так легко захватило власть в стране: он убирал из правительства честных чиновников, поставив на их место неопытные кадры.
В течение 10 дней талибы захватили страну, 32 провинции и 360 районов, хотя армия страны была обучена НАТО и имела их современное оружие, напомнил дипломат.
Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула в сопровождении машин, набитых деньгами, то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта. По данным Мухаммада Зохира Агбара, Гани украл из казны около 160 миллионов долларов.
Позже в сети появилось видео, на котором запечатлен побег экс-лидера страны.
По последним данным, Гани вместе с семей находится в ОАЭ.
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