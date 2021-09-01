Токаев об Афганистане: Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту

Астана. 1 сентября. КазТАГ – Казахстан в связи с ситуацией в Афганистане должен готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.



«Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставят перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий», - сказал Токаев в своем послании в среду.



При этом он подчеркнул, что в высшей степени актуальным стало и моделирование рисков, исходящих извне.



«Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действия государственного аппарата», - добавил президент.