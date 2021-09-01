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Токаев об Афганистане: Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Токаев об Афганистане: Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту
Фото из открытых источников
Астана. 1 сентября. КазТАГ – Казахстан в связи с ситуацией в Афганистане должен готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставят перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий», - сказал Токаев в своем послании в среду.

При этом он подчеркнул, что в высшей степени актуальным стало и моделирование рисков, исходящих извне.

«Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действия государственного аппарата», - добавил президент.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • from Aktau
 diger (Посетители) Сегодня, 16:13
Вы по больше свой народ гнобите, сосите с него все соки, и при этом шикуя не подетски, так они в первую очередь вас, отдадут на сьедение любым пришельцам извне. Это гарантированно, первые дёру дадут начальство и их близкие, аж пятки будут сверкать, и никто их защищать не будет. Афган пример.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 14:41
Надо, нужно, пора.
 
 

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