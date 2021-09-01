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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Беженцев из Афганистана должны принимать соседние страны - ЕС

Просмотров:665 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Беженцев из Афганистана должны принимать соседние страны - ЕС
Фото из открытых источников
В Европейском союзе (ЕС) заявили, что беженцев из Афганистана должны принимать соседние с ним страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Министры внутренних дел Евросоюза обсудили события в Афганистане, в частности, в отношении потенциальных последствий в областях международной защиты, миграции и безопасности. В принятом на встрече в Брюсселе заявлении говорится, что защиту нуждающимся в ней людям следует обеспечить в соседних с Афганистаном странах. На настоящий момент ЕС не хочет брать на себя никаких конкретных обязательств по этому вопросу.

"Основываясь на извлеченных уроках, ЕС и его государства-члены полны решимости действовать совместно для предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных перемещений, с которыми сталкивались в прошлом, путем подготовки скоординированных и упорядоченных ответных мер. Следует избегать стимулов к нелегальной миграции", - говорится в заявлении.

В документе указывается, что, для того чтобы избежать подобного развития событий после захвата власти в Афганистане "Талибаном" (согласно решению Верховного суда запрещен в Казахстане), необходимо обеспечить надлежащую защиту нуждающихся в ней людей в странах, расположенных по соседству с Афганистаном, и подчеркивается, что поддержка этих стран должна быть усилена.

Также отмечается, что Евросоюз планирует предоставлять наличные деньги соседям Афганистана, для того чтобы они размещали беженцев из него у себя. Вместе с тем в заявлении указывается, что следует запустить целевые информационные кампании для борьбы с риторикой, которую используют проводники нелегальных мигрантов, побуждая людей отправляться в опасные и незаконные путешествия в Европу.

Согласно заявлению, переселение афганцев, нуждающихся в защите, должно происходить только в том случае, если государства ЕС сами предлагают для них места.

Ранее председатель Европейского парламента призвал страны Европейского союза принять меры для организации переселения мигрантов из Афганистана. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что ЕС должен как можно скорее начать контактировать с движением "Талибан", чтобы предотвратить миграционную катастрофу и гуманитарный кризис, но о его признании речи не идет.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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  • Toryn
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:37
Опупели? Делов наделали со своей демократией и мы должны расхлёбывать? Болт вам гайку!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:27
Нет такой наглости от ЕС это уже не в какие ворота... Сами заварили там кашу как пособники армии США, а вот как дело коснулось волны беженцев сразу переобулись... Вы типа кто там по соседству не соизволите приютить у себя, а мы вам там денежку подбросим на содержание.... Казахстан это пока не самодостаточная страна чтобы идти на уступки Запада так как своей нищеты пруд пруди но ради очередных халявных дотаций с Запада в виде финансовой помощи наши безмозглые и алчные чинуши сразу побегут размещать у себя всех беженцев, а что деньги не пахнут подумаешь там халявные евро или доллары красиво лягут в карман продажных чинуш, а то что в общей толпе могут быть и бойцы Талибана им будет до лампочки..
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:00
Страны коалиции должны принимать их, т.е. те кто в НАТО входит и Украина кстати тоже там помогали их военные.
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 16:52
Цитата: Empro
Или тоже на коленях перед ними ЕС стоит?

Разве не так? Как собачки в будках гавкают по команде на дворовой территории, вместо того, чтобы вести свою независимую политику и сотрудничество uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • Андpей
  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:51
Цитата: Alik83
Короткие юбки значит Вас не беспокоят а чадра беспокоит?

В коротких юбках не взрываются.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Alik83 (Посетители) Сегодня, 16:39
Галина63, А причём тут чадра??? Короткие юбки значит Вас не беспокоят а чадра беспокоит?
 
-2
  • Alik83
  • kz1990
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:23
Пусть американцы их себе забирают. У нас и так хватает в чадрах.
 
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  • diger
  • Papirosso
  • Галина63
  • Pinochet
 chilian (Посетители) Сегодня, 16:11
Наши подпишутся. Там в статье речь также о деньгах, а наши чиновники ох как их любят!
 
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  • kz1990
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  • Андpей
  • ЁмоЁ
  • Кинст
  • Галина63
  • Alik83
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:37
Да, не должны, а скажите ещё обязаны! Американцы насрали, а нам за них разгребать. Судить кто нибудь будет их? За убийство мирного поселения? Или тоже на коленях перед ними ЕС стоит?
 
 

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