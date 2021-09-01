Беженцев из Афганистана должны принимать соседние страны - ЕС

В Европейском союзе (ЕС) заявили, что беженцев из Афганистана должны принимать соседние с ним страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Совета ЕС.



Министры внутренних дел Евросоюза обсудили события в Афганистане, в частности, в отношении потенциальных последствий в областях международной защиты, миграции и безопасности. В принятом на встрече в Брюсселе заявлении говорится, что защиту нуждающимся в ней людям следует обеспечить в соседних с Афганистаном странах. На настоящий момент ЕС не хочет брать на себя никаких конкретных обязательств по этому вопросу.



"Основываясь на извлеченных уроках, ЕС и его государства-члены полны решимости действовать совместно для предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных перемещений, с которыми сталкивались в прошлом, путем подготовки скоординированных и упорядоченных ответных мер. Следует избегать стимулов к нелегальной миграции", - говорится в заявлении.



В документе указывается, что, для того чтобы избежать подобного развития событий после захвата власти в Афганистане "Талибаном" (согласно решению Верховного суда запрещен в Казахстане), необходимо обеспечить надлежащую защиту нуждающихся в ней людей в странах, расположенных по соседству с Афганистаном, и подчеркивается, что поддержка этих стран должна быть усилена.



Также отмечается, что Евросоюз планирует предоставлять наличные деньги соседям Афганистана, для того чтобы они размещали беженцев из него у себя. Вместе с тем в заявлении указывается, что следует запустить целевые информационные кампании для борьбы с риторикой, которую используют проводники нелегальных мигрантов, побуждая людей отправляться в опасные и незаконные путешествия в Европу.



Согласно заявлению, переселение афганцев, нуждающихся в защите, должно происходить только в том случае, если государства ЕС сами предлагают для них места.



Ранее председатель Европейского парламента призвал страны Европейского союза принять меры для организации переселения мигрантов из Афганистана. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что ЕС должен как можно скорее начать контактировать с движением "Талибан", чтобы предотвратить миграционную катастрофу и гуманитарный кризис, но о его признании речи не идет.