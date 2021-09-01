Глава Минздрава Казахстана пообещал новые послабления карантина

НУР-СУЛТАН, 1 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о планах по внедрению нового этапа карантинных послаблений.
Сейчас, по словам главы Минздрава, в Казахстане ситуация по коронавирусу стабилизируется.
"Каждый день показатели заболеваемости уменьшаются, количество вакцинированных людей увеличивается, поэтому на данный момент у нас прогнозы позитивные. Сейчас мы видим, что идет улучшение состояния в целом, и ситуация стабильная", – рассказал министр в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.
Также министр оценил темпы вакцинации в Казахстане и отметил, что сейчас наблюдается неплохой темп по всей стране.
"В первую очередь нам нужно, чтобы граждане находились в безопасности. Поэтапно пойдет, используем Ashyq, начинаем открывать спортивные мероприятия, работу в выходные дни с "зеленым" статусом. Сейчас будут такие же послабления и в других секторах", – заверил глава Минздрава Казахстана в ответ на вопрос, при каких условиях возможны новые послабления карантина.
Отметим, что сейчас в "красной" зоне остаются: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская и Жамбылская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
По данным на 31 августа, в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 6 669 969 человек, вторым компонентом провакцинированы 5 438 316 человек.
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