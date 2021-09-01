"Защита от скринов". Статус Ashyq сделают мигающим

Статус в приложении Ashyq сделают мигающим. Это защитит систему от злоумышленников, которые пытаются пройти в заведения с помощью скринов экрана, передает корреспондент Tengrinews.kz."Новости Ashyq от разработчиков: запрет на скрины, статус будет моргать, счетчик будет ярче", - рассказала заместитель председателя Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Юлия Якупбаева в Facebook.Она прикрепила видео, на котором продемонстрировала мигающий статус в приложении Ashyq.В Министерстве цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности пояснили, что новая защита заблокирует не только возможность делать скрины, но и также возможность записи экрана.Изменения коснутся и других приложений, позволяющих сканировать Ashyq.Напомним, в конце августа в Казахстане у участников Ashyq появилась возможность работать в выходные дни. Однако принимать они могут только посетителей, имеющих "зеленый" статус.Напомним, "зеленый" статус имеют вакцинированные, сдавшие ПЦР в течение последних 7 дней, а также переболевшие коронавирусом и выздоровевшие в течение трех месяцев.