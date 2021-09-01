Особо дерзкие и жестокие: ОПГ из 28 человек задержали полицейские в Казахстане

АЛМАТЫ, 1 сен — Sputnik. Сотрудниками Комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел Казахстана задержаны 28 членов особо-опасной преступной группы, подозреваемой в совершении ряда тяжких и особо-тяжких преступлений в южных регионах страны.
Спецоперация проводилась одновременно в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, сообщает ресурс Polisia.kz.
В виду особой опасности членов группировки, в задержании участвовали сотрудники специальных подразделений, а сама операция проходила под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана.
Всего в пяти регионах были задержаны 28 членов ОПГ. Из них 16 на время проведения расследования были взяты под стражу. Также оперативники провели обыски более чем на 53 объектах, в результате чего изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и специальную технику для проведения скрытой слежки.
"В ходе досудебного расследования установлено, что лидеры ОПГ граждане Б. и Ж. создали и руководили устойчивой организованной преступной группой. Преимущественно группа действовала в южном регионе страны, что негативно влияло на криминогенную обстановку", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Членам группы вменяется совершение полутора десятков особо-тяжких и тяжких преступлений, в числе которых несколько разбойных нападений, вымогательства с применением оружия в отношении предпринимателей, хулиганства и ряд других.
"В данной преступной группе строго соблюдалась иерархия, беспрекословное подчинение лидерам и строгое соблюдение мер конспирации. При этом преступления, совершенные ими, отличались особой дерзостью и жестокостью", - дополнили в МВД.
В данное время материалы расследования направлены в суд для их изучения и вынесения приговора.
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