Особо дерзкие и жестокие: ОПГ из 28 человек задержали полицейские в Казахстане

АЛМАТЫ, 1 сен — Sputnik. Сотрудниками Комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел Казахстана задержаны 28 членов особо-опасной преступной группы, подозреваемой в совершении ряда тяжких и особо-тяжких преступлений в южных регионах страны.



Спецоперация проводилась одновременно в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, сообщает ресурс Polisia.kz.



В виду особой опасности членов группировки, в задержании участвовали сотрудники специальных подразделений, а сама операция проходила под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана.



Всего в пяти регионах были задержаны 28 членов ОПГ. Из них 16 на время проведения расследования были взяты под стражу. Также оперативники провели обыски более чем на 53 объектах, в результате чего изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и специальную технику для проведения скрытой слежки.



"В ходе досудебного расследования установлено, что лидеры ОПГ граждане Б. и Ж. создали и руководили устойчивой организованной преступной группой. Преимущественно группа действовала в южном регионе страны, что негативно влияло на криминогенную обстановку", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.



Членам группы вменяется совершение полутора десятков особо-тяжких и тяжких преступлений, в числе которых несколько разбойных нападений, вымогательства с применением оружия в отношении предпринимателей, хулиганства и ряд других.



"В данной преступной группе строго соблюдалась иерархия, беспрекословное подчинение лидерам и строгое соблюдение мер конспирации. При этом преступления, совершенные ими, отличались особой дерзостью и жестокостью", - дополнили в МВД.



В данное время материалы расследования направлены в суд для их изучения и вынесения приговора.