Это неизбежно: политологи прогнозируют отставку Правительства после послания Президента

Отставку министров и акимов регионов ожидают политологи после послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает Azattyq Rýhy.



«Судя по заключительным словам главы государства, отставка Правительства неизбежна. Либо немалое количество членов Правительства потеряют свои портфели», - написал политолог Уразгали Сельтеев в своем Telegram-канале.



Ранее глава государства отметил, что Казахстан сегодня вступает в решающий этап своего развития. Всем, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, Токаев рекомендовал уйти с занимаемых постов.



«Своими словами относительно того, что госаппарат обязан функционировать как единый механизм и все должностные лица, кто не справляется с работой и уклоняется от выполнения поручений руководства страны, Президент в определенной степени дал понять, что в ближайшее время могут произойти определенные кадровые изменения в Правительстве, других центральных госорганов и среди региональных акимов. По крайней мере, соответствующее право за ним остается и его применение в сложившейся ситуации будет вполне обоснованным», - написал политолог Андрей Чеботарев на своей странице в Facebook.



В послании Президент указал на ряд проблем в стране. Одна из них - рост цен на продукты. Касым-Жомарт Токаев поручил выделить еще 1 трлн тенге на две государственные программы по поддержке бизнеса. При этом он отметил, что государство не должно помогать банкирам. Глава государства принял решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную зарплату с текущих 42 500 до 60 тысяч тенге.