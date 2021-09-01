«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.66 KZT
  • €1 = 503 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Это неизбежно: политологи прогнозируют отставку Правительства после послания Президента

Просмотров:2955 Опубликовано: Вчера, 20:08
Это неизбежно: политологи прогнозируют отставку Правительства после послания Президента
Фото из открытых источников
Отставку министров и акимов регионов ожидают политологи после послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает Azattyq Rýhy.

«Судя по заключительным словам главы государства, отставка Правительства неизбежна. Либо немалое количество членов Правительства потеряют свои портфели», - написал политолог Уразгали Сельтеев в своем Telegram-канале.

Ранее глава государства отметил, что Казахстан сегодня вступает в решающий этап своего развития. Всем, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, Токаев рекомендовал уйти с занимаемых постов.

«Своими словами относительно того, что госаппарат обязан функционировать как единый механизм и все должностные лица, кто не справляется с работой и уклоняется от выполнения поручений руководства страны, Президент в определенной степени дал понять, что в ближайшее время могут произойти определенные кадровые изменения в Правительстве, других центральных госорганов и среди региональных акимов. По крайней мере, соответствующее право за ним остается и его применение в сложившейся ситуации будет вполне обоснованным», - написал политолог Андрей Чеботарев на своей странице в Facebook.

В послании Президент указал на ряд проблем в стране. Одна из них - рост цен на продукты. Касым-Жомарт Токаев поручил выделить еще 1 трлн тенге на две государственные программы по поддержке бизнеса. При этом он отметил, что государство не должно помогать банкирам. Глава государства принял решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную зарплату с текущих 42 500 до 60 тысяч тенге.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика