Минфин попросил отменить мораторий на проверки бизнеса

"Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - сказал Жамаубаев на заседании правительства.



Это, по словам министра, в том числе позволит обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.



Также он рассказал, что с учетом международного опыта Минфин начал проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии.



Комплексная работа проводится и по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики.