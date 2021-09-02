Чем обернется для казахстанцев повышение минимальной зарплаты

МЗП - это средства, которые должны быть гарантированы работнику за выполнение труда в месяц. Этот показатель в Казахстане постоянно растет. Еще в начале 2000-х МЗП составляла 2000 тенге. В последний раз ее подняли в январе 2019, до 42 500 тенге. Спустя три года она вырастет до 60 тысяч тенге.



Экономический обозреватель Сергей Домнин считает, что повышение минимальной заработной платы окажет двойственное влияние. С одной стороны, повлияет на ВВП, но с другой, могут отреагировать и потребительские цены.



"Учитывая, что минимальные зарплаты в Казахстане получает около миллиона человек при рабочей силе в примерно 9 миллионов, мера затронет чуть больше 11 процентов экономически активного населения, их доходы вырастут на 41 процент. Поскольку это люди небогатые, всю прибавку они направят на потребление товаров и услуг - преимущественно продовольственных товаров. В итоге, как подсчитали эксперты, работающие с Президентом, это выльется в рост ВВП на 1,5 процента. Чуть больше будут экономить на выплате индивидуального подоходного налога за наемных сотрудников компании – сумму МЗП они ставят на вычет. На этом позитивные эффекты от внедрения этой меры оканчиваются", - отмечает эксперт.



По его словам, рост зарплат может вызвать повышение потребительских цен, которые по итогам августа выросли на 8,7 процента в годовом выражении.



"Кроме того, вырастут расходы на ФОТ у тех предприятий, где работает много людей с минимальными зарплатами - прежде всего, бюджетных. Ожидать большого "обеления" в связи с этой мерой, наверное, не стоит", - добавил он.



Экономист, эксперт Института мировой экономики и политики Магбат Спанов считает, что здесь сработает эффект домино, и повышение МЗП может сыграть положительную роль и для остальной части населения, их зарплаты тоже могут подняться.



"Повышение МЗП приведет к росту цен, а рост цен потребует увеличение заработной платы во многих отраслях и производствах. И здесь нужна взвешенная политика Нацбанка и Правительства, чтобы инфляция не уничтожила позитивный момент повышения зарплат. Но, в целом, может измениться налогооблагаемая база, увеличится поступление налогов в казну, при росте фонда заработной платы, соответственно, больше налогов будет платиться в бюджет. Но рост цен будет в любом случае. В целом, я положительно оцениваю данное решение, это хороший шаг, для того чтобы сократить рост бедности в стране, но нас всех интересуют источники для введения этого", - отметил он.



Другой экономист Максат Сералы считает, что плюс от повышения МЗП также ощутят на себе казахстанцы, которым выплачивают зарплату в конверте.



"Есть некоторые компании, которые указывают минимальную заработную плату официально, а остальные деньги платят в конверте, для них это будет проблемно. Для самого работника это плюс, потому что будет идти увеличение пенсионных накоплений", - сообщил он.



Однако Максат Сералы также считает, что вместе с улучшением благосостояния казахстанцам стоит ожидать и повышения товаров и услуг. По его словам, здесь сыграют роль улучшение покупательской способности граждан и психологический фактор.



"Неофициальная инфляция у нас ежегодно составляет не меньше 20 процентов, а в статистике указывается 5-6 процентов. У нас и так большая инфляция, поэтому правительство было вынуждено поднять МЗП и улучшить социальное направление. Но вслед придет динамика роста цен. А дальше может и повыситься МРП, который напрямую связан с налогами и штрафами", - предположил эксперт.