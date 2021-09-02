«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Сентября
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.34 KZT
  • €1 = 505.17 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Защитники Панджшера заявили о крупном разгроме талибов: "350 убитых, 280 раненых"

Просмотров:523 Опубликовано: Вчера, 23:03
Защитники Панджшера заявили о крупном разгроме талибов: "350 убитых, 280 раненых"
Бойцы национального сопротивления в Панджшерской долине. © Reuters
Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили, что за ночь убили 350 боевиков движения "Талибан" (запрещено в Казахстане - прим.), их оружие захвачено, передает Tengrinews.kz.

"Прошлой ночью бойцы национального сопротивления убили 350 террористов "Талибана", когда те пытались захватить районы в Панджшерской долине. Их оружие захвачено", - говорится в Twitter-аккаунте фронта национального сопротивления Афганистана.

Представитель сопротивления Фахим Дашти подтвердил РИА Новости информацию о ликвидации талибов.

"Они понесли большие потери - 350 погибших, более 280 раненых", - сказал Дашти, добавив, что еще 35 боевиков "Талибана" задержаны, часть оружия талибов уничтожена.

Между тем в cети появилось видео разгрома отряда боевиков "Талибана", попавших в засаду в ущелье. На кадрах заметно, как по зажатым в горах боевикам противник открывает мощный огонь - звучат автоматные и пулеметные очереди, РПГ.


Ранее боевики "Талибана" заявили, что окружили Панджшер, и призвали повстанцев сложить оружие и сдаться.

По словам представителя движения Забиуллы Муджахида, талибы в Панджшере захватили 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против сил фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.



Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 00:09
Как страшно и это в современном мире творится !
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика