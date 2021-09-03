В Казахстане число заболевших ковидом превысило 800 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 2 сентября. ⠀ Всего в стране подтвержден 803 601 случай, из них:
в городе Нур-Султане – 318, в городе Алматы – 1 287, в городе Шымкенте – 223, в Акмолинской области – 248, в Актюбинской области – 339, в Алматинской области – 295, в Атырауской области – 195, в ВКО – 170, в Жамбылской области – 109, в ЗКО – 134, в Карагандинской области – 622, в Костанайской области – 232, в Кызылординской области – 112, в Мангистауской области – 238, в Павлодарской области – 268, в СКО – 70, в Туркестанской области – 70.
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