В Казахстане число заболевших ковидом превысило 800 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 2 сентября.

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Всего в стране подтвержден 803 601 случай, из них:



в городе Нур-Султане – 318,

в городе Алматы – 1 287,

в городе Шымкенте – 223,

в Акмолинской области – 248,

в Актюбинской области – 339,

в Алматинской области – 295,

в Атырауской области – 195,

в ВКО – 170,

в Жамбылской области – 109,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 622,

в Костанайской области – 232,

в Кызылординской области – 112,

в Мангистауской области – 238,

в Павлодарской области – 268,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 70.