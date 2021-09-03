Афганские женщины вышли на митинг с требованием сохранить их права

Десятки женщин вышли на протест с требованием сохранить их права в Афганистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
В афганском городе Герат около 70 женщин вышли на протест, требуя от нового руководства "Талибана" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) сохранения и расширения прав женщин.
"Образование, безопасность и работа - это наши фундаментальные права", — скандировали участницы протеста.
Организатор митинга Фрибе Кабрзани заявила, что женщины должны иметь возможность приобщиться к формированию нового правительства, в частности кабинета и совета старейшин. По ее словам, афганские женщины пошли на многие жертвы в течение последних двух десятилетий, чтобы достичь того, что имеют сейчас, и не готовы прощаться с этим.
"Мы хотим, чтобы мир услышал нас, мы хотим сохранения своих прав", - сказала Кабрзани и отметила, что уже сейчас многим женщинам не позволили выйти на протест из-за опасений, что их убьют.
Еще одна организатор протеста Басир Тагер отметила, что "Талибан" должен консультироваться с женщинами о важных решениях. Однако, по ее наблюдениям, женщины не участвуют во встречах и совещаниях талибов.
Молодые афганки также отмечают, что работодатели запрещают им ходить на работу и увольняют их по половому признаку.
Ранее, 2 сентября, представитель "Талибана" заявил, что в новом правительстве Афганистана женщины ключевых или высоких должностей не получат.
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