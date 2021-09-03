«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Сентября
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.34 KZT
  • €1 = 505.17 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Афганские женщины вышли на митинг с требованием сохранить их права

Просмотров:463 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Афганские женщины вышли на митинг с требованием сохранить их права
@Reuters
Десятки женщин вышли на протест с требованием сохранить их права в Афганистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

В афганском городе Герат около 70 женщин вышли на протест, требуя от нового руководства "Талибана" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) сохранения и расширения прав женщин.

"Образование, безопасность и работа - это наши фундаментальные права", — скандировали участницы протеста.

Организатор митинга Фрибе Кабрзани заявила, что женщины должны иметь возможность приобщиться к формированию нового правительства, в частности кабинета и совета старейшин. По ее словам, афганские женщины пошли на многие жертвы в течение последних двух десятилетий, чтобы достичь того, что имеют сейчас, и не готовы прощаться с этим.

"Мы хотим, чтобы мир услышал нас, мы хотим сохранения своих прав", - сказала Кабрзани и отметила, что уже сейчас многим женщинам не позволили выйти на протест из-за опасений, что их убьют.

Еще одна организатор протеста Басир Тагер отметила, что "Талибан" должен консультироваться с женщинами о важных решениях. Однако, по ее наблюдениям, женщины не участвуют во встречах и совещаниях талибов.

Молодые афганки также отмечают, что работодатели запрещают им ходить на работу и увольняют их по половому признаку.

Ранее, 2 сентября, представитель "Талибана" заявил, что в новом правительстве Афганистана женщины ключевых или высоких должностей не получат.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика