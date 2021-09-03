В "Талибане" назвали основного партнера Афганистана

Пришедшая к власти в Афганистане террористическая группировка "Талибан" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.



Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид.



"Китай будет нашим главным партнером и предоставляет для нас большие возможности, так как он готов инвестировать в нашу страну и поддерживать усилия по восстановлению", - сказал он.



Муджахид заявил, что талибы ценят китайскую инициативу "Один пояс - один путь", поскольку этот проект "возродит древний Шелковый путь". Также он добавил, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.



Талибы также рассматривают Россию как важного партнера в регионе и будут поддерживать хорошие отношения с Москвой, добавил Муджахид.



Говоря о международном аэропорте Кабула имени Хамида Карзая, Муджахид сказал, что этот объект полностью находится под контролем талибов, но ему нанесен серьезный ущерб.



"Аэропорт должен быть очищен в течение следующих трех дней и будет восстановлен в короткие сроки. Я надеюсь, что он снова начнет работать в сентябре", - сказал он.