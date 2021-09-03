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В "Талибане" назвали основного партнера Афганистана

Просмотров:674 Опубликовано: Сегодня, 12:22
В "Талибане" назвали основного партнера Афганистана
Фото ©REUTERS
Пришедшая к власти в Афганистане террористическая группировка "Талибан" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Sabah.

Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

"Китай будет нашим главным партнером и предоставляет для нас большие возможности, так как он готов инвестировать в нашу страну и поддерживать усилия по восстановлению", - сказал он.

Муджахид заявил, что талибы ценят китайскую инициативу "Один пояс - один путь", поскольку этот проект "возродит древний Шелковый путь". Также он добавил, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

Талибы также рассматривают Россию как важного партнера в регионе и будут поддерживать хорошие отношения с Москвой, добавил Муджахид.

Говоря о международном аэропорте Кабула имени Хамида Карзая, Муджахид сказал, что этот объект полностью находится под контролем талибов, но ему нанесен серьезный ущерб.

"Аэропорт должен быть очищен в течение следующих трех дней и будет восстановлен в короткие сроки. Я надеюсь, что он снова начнет работать в сентябре", - сказал он.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 13:45
Что и требовалось доказать, с Европой у них отношения в штыках, как и с США. Остаётся Россия и Китай.
 
 

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