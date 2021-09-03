Премьер-министр Японии уходит в отставку из-за низкого рейтинга

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что уходит в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



По словам премьера, основанием для его решения стало падение рейтинга поддержки ниже 30 процентов, в том числе из-за непопулярных шагов в борьбе с коронавирусом, поскольку страна борется с наихудшей волной инфекций COVID-19.



Максимальное число случаев COVID-19 выявили в Японии с начала пандемии



Действующий глава правительства заявил, что уйдет с должности, после того как подготовит почву для нового премьера.



"Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в стране, поэтому решил не участвовать в гонке за лидерство в партии. Нужны большие силы как для борьбы с инфекцией, так и для подготовки к гонке за лидерство. Я рассудил, что не могу жонглировать обоими и должен сосредоточиться на одном из них", - сказал Суга.



Премьер добавил, что проведет пресс-конференцию уже на следующей неделе.



Ожидается, что Суга будет находиться на должности до выборов, запланированных на 29 сентября.



Есихидэ Суга является председателем Либерально-демократической партии Японии с 14 сентября 2020 года и премьер-министром Японии с 16 сентября 2020 года. В этом году он распорядился создать в кабмине новую должность для чиновника, призванного возглавить борьбу с одиночеством.



Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга принес извинения за участие сына в ужине с представителями министерства внутренних дел и коммуникаций страны, а также извинился за чиновников, посещавших ночные клубы несмотря на карантинные ограничения.