Премьер-министр Японии уходит в отставку из-за низкого рейтинга

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что уходит в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
По словам премьера, основанием для его решения стало падение рейтинга поддержки ниже 30 процентов, в том числе из-за непопулярных шагов в борьбе с коронавирусом, поскольку страна борется с наихудшей волной инфекций COVID-19.
Максимальное число случаев COVID-19 выявили в Японии с начала пандемии
Действующий глава правительства заявил, что уйдет с должности, после того как подготовит почву для нового премьера.
"Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в стране, поэтому решил не участвовать в гонке за лидерство в партии. Нужны большие силы как для борьбы с инфекцией, так и для подготовки к гонке за лидерство. Я рассудил, что не могу жонглировать обоими и должен сосредоточиться на одном из них", - сказал Суга.
Премьер добавил, что проведет пресс-конференцию уже на следующей неделе.
Ожидается, что Суга будет находиться на должности до выборов, запланированных на 29 сентября.
Есихидэ Суга является председателем Либерально-демократической партии Японии с 14 сентября 2020 года и премьер-министром Японии с 16 сентября 2020 года. В этом году он распорядился создать в кабмине новую должность для чиновника, призванного возглавить борьбу с одиночеством.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга принес извинения за участие сына в ужине с представителями министерства внутренних дел и коммуникаций страны, а также извинился за чиновников, посещавших ночные клубы несмотря на карантинные ограничения.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz