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Премьер-министр Японии уходит в отставку из-за низкого рейтинга

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Премьер-министр Японии уходит в отставку из-за низкого рейтинга
Фото ©REUTERS
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что уходит в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

По словам премьера, основанием для его решения стало падение рейтинга поддержки ниже 30 процентов, в том числе из-за непопулярных шагов в борьбе с коронавирусом, поскольку страна борется с наихудшей волной инфекций COVID-19.

Максимальное число случаев COVID-19 выявили в Японии с начала пандемии

Действующий глава правительства заявил, что уйдет с должности, после того как подготовит почву для нового премьера.

"Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в стране, поэтому решил не участвовать в гонке за лидерство в партии. Нужны большие силы как для борьбы с инфекцией, так и для подготовки к гонке за лидерство. Я рассудил, что не могу жонглировать обоими и должен сосредоточиться на одном из них", - сказал Суга.

Премьер добавил, что проведет пресс-конференцию уже на следующей неделе.

Ожидается, что Суга будет находиться на должности до выборов, запланированных на 29 сентября.

Есихидэ Суга является председателем Либерально-демократической партии Японии с 14 сентября 2020 года и премьер-министром Японии с 16 сентября 2020 года. В этом году он распорядился создать в кабмине новую должность для чиновника, призванного возглавить борьбу с одиночеством.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга принес извинения за участие сына в ужине с представителями министерства внутренних дел и коммуникаций страны, а также извинился за чиновников, посещавших ночные клубы несмотря на карантинные ограничения.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 касым (Посетители) Сегодня, 16:07
Нам и не снилось наши практический при нулевом рейтинге продолжают работать даже не смотря на намёки президента
 
 

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