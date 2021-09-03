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Токаев объяснил, почему Казахстан не принял афганских беженцев

Просмотров:779 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Токаев объяснил, почему Казахстан не принял афганских беженцев
Фото ©REUTERS
Президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему Казахстан не принял положительного решения по вопросу временного размещения беженцев из Афганистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в режиме онлайн на Восточном экономическом форуме - 2021, Токаев заявил, что вопрос размещения афганских беженцев в Казахстане все же рассматривался.

"Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией, на неопределенное количество времени, то ли на два, то ли на три месяца, то ли на полгода, этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов, связанных и с суверенитетом Казахстана. Люди, которые должны были прибыть в Казахстан, были без соответствующих въездных виз, но и, кроме того, сама логистика не позволяла решить этот вопрос положительно", - сказал Токаев.

Ранее казахстанцы в WhatsApp распространяли слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана. Первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента, еще 1500 прилетят в ближайшие дни. Информацию о размещении беженцев в Шымкенте и Туркестанской области официально дважды опровергли в Министерстве иностранных дел.

"На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства 16 августа.


Источник: tengrinews.kz
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