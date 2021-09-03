Внезапная проверка войск началась в Казахстане

В Вооруженных силах началась внезапная проверка боеготовности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Ряд воинских частей региональных командований, десантно-штурмовых войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности. Войскам отданы распоряжения на переброску в другие регионы страны.
Военнослужащие с боевой техникой перемещаются на большие расстояния железнодорожными эшелонами, военно-транспортной авиацией. Кроме того, в учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпаний гражданской авиации для переброски личного состава", - говорится в сообщении.
Местным органам военного управления даны указания призвать отдельных военнообязанных из запаса.
"Определенному количеству граждан вручены повестки, в соответствии с которыми они должны прибыть на сборные пункты для укомплектования воинских частей. Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва", - отметили в Минобороны.
После прибытия в указанные районы войска выполнят учебно-боевые задачи, содержание которых будет доведено до них дополнительно.
Напомним, в Послании народу Казахстана 1 сентября, комментируя ситуацию в Афганистане, Токаев поручил перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину.
"Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих из вне. Следует проводить стресс-тесты и прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий госаппарата", - сказал Президент.
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