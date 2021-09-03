«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.34 KZT
  • €1 = 505.17 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Внезапная проверка войск началась в Казахстане

Просмотров:630 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Внезапная проверка войск началась в Казахстане
Фото:gov.kz
В Вооруженных силах началась внезапная проверка боеготовности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Ряд воинских частей региональных командований, десантно-штурмовых войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности. Войскам отданы распоряжения на переброску в другие регионы страны.

Военнослужащие с боевой техникой перемещаются на большие расстояния железнодорожными эшелонами, военно-транспортной авиацией. Кроме того, в учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпаний гражданской авиации для переброски личного состава", - говорится в сообщении.

Местным органам военного управления даны указания призвать отдельных военнообязанных из запаса.

"Определенному количеству граждан вручены повестки, в соответствии с которыми они должны прибыть на сборные пункты для укомплектования воинских частей. Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва", - отметили в Минобороны.

После прибытия в указанные районы войска выполнят учебно-боевые задачи, содержание которых будет доведено до них дополнительно.

Напомним, в Послании народу Казахстана 1 сентября, комментируя ситуацию в Афганистане, Токаев поручил перезагрузить оборонно-промышленный комплекс и военную доктрину.

"Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих из вне.
Следует проводить стресс-тесты и прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий госаппарата", - сказал Президент.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alixah (Посетители) Сегодня, 17:56
Запасаемся попкорном.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 17:49
Лучше поздно чем никогда месяц назад надо было проверять
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:51
ща пока новый министр в войнушки не наиграется, не успокоится.
ну а че, типа он такой боевой, с места в карьер lol
нет времени на раздумья! rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика