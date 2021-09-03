Для иностранных водителей обустроят специальные зоны на границе Казахстана





Семь участков автомобильных дорог должны стать платными уже осенью 2021 года. Собирать деньги за проезд начнут на трассах:



Щучинск — Кокшетау.

Шымкент — граница Республики Узбекистан (на Ташкент).

Шымкент — Тараз.

Шымкент — Кызылорда.

Тараз — Кайнар.

Нур-Султан — Павлодар.

Капшагай — Талдыкорган.

Ставки оплаты ещё не опубликованы, но уже известно, что шлагбаумов на новых «платниках» не будет. Брать деньги с водителей станут с помощью приложений в смартфонах или специальных устройств — RFID-меток. Всем водителям транспортных средств, зарегистрированных как в Казахстане, так и в других странах, для проезда по платным участкам с открытой системой взимания платы необходимо будет пополнять счёт, привязанный к госномеру, поясняют в АО НК «Казавтожол».



Проезд по новым платным трассам РК будет без шлагбаумов. Как оплачивать?

Счета для оплаты проезда на юридическое или физическое лицо можно открыть в региональных офисах «Казавтожол», в отделе договоров. Но гораздо проще зарегистрироваться и пополнять счёт в приложениях банков, а также через приложение Kolesa.kz (в два раза дешевле).



RFID-метки планируется выдавать в отделениях казахстанских банков, страховых компаниях, на АЗС, в отделениях «Казпочты» и в региональных центрах «Казавтожол» по работе с клиентами.



Для каких авто положен бесплатный проезд?

Бесплатный проезд будут иметь только ТС, попадающие в категории, перечисленные в п. 1 ст. 5-2 закона РК «Об автомобильных дорогах»: машины медиков, пожарных, военных, автобусы, совершающие регулярные пассажирские перевозки, грузовики и сельхозтехника в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог, а также легковые авто, зарегистрированные в районах той или иной области, для перемещения в пределах района.



Как будут оплачивать дорогу иностранные водители?

Плату с нерезидентов планируется взимать на казахстанских границах, обустроив специальные сервисные зоны. Перед выездом из страны, перед пересечением госрубежа, водителю, к примеру, иностранной фуры необходимо будет погасить долги за проезд по платным дорогам, если таковые имеются. Заработать сервисные зоны должны будут уже осенью текущего года.



Что будет, если не платить за проезд?

Казахстанцам в случае неоплаты проезда станут оформлять уведомления по месту регистрации автомобиля. Если оплата не последует, взыскивать задолженность за проезд через суд.