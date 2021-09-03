Россия будет участвовать в цифровой трансформации Казахстана

Казахстан перейдёт на платформенную модель цифровизации GovTech.
3 сентября в рамках Восточного экономического форума премьер-министр РК Аскар Мамин и глава группы компаний «Сбер» Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data-Driven Government. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Церемония подписания прошла в формате видеоконференцсвязи с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина. Документ предусматривает ключевые подходы к развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжиниринга и цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта. Платформенная модель цифровой архитектуры позволит повысить скорость и эффективность оказания государственных услуг населению.
«Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру. Участие «Сбера», который очень успешно функционирует на нашем рынке в течение более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счет такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальные технологии», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие в повышении качества жизни граждан Казахстана и улучшении бизнес-климата. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении отметил, что подписание документа между правительством РК и группой компаний «Сбер» является очередным свидетельством высокого уровня сотрудничества двух стран во всех сферах, в том числе цифровизации.
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