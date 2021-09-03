Куры умирают от голода на птицефабрике в Акмолинской области

На птицефабрике в Акмолинской области массово гибнут куры. По словам сотрудников, причина мора птицы – голод. Кур кормят всего два раза в неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
По словам сотрудников предприятия, в день погибает около трех тысяч кур.
"Свет тушим, чтобы они, бедные, сидели. Чтобы умирали голодной смертью. Это вообще издевательство", - говорят рабочие.
Остаться без еды боятся и сами люди. Средняя зарплата у работников здесь меньше 50 тысяч, но даже этих денег они не видели уже два месяца.
"Все пять лет, можно сказать, мы зарплату свою вовремя не получаем, постоянно нам приходится ее выпрашивать. "Подождите, войдите в наше положение". То на корма не хватает, все время нас обещаниями кормят. Не перечисляют нам также пенсионные, медстрахование, ничего нет", - рассказывают сотрудники птицефабрики.
Крупная птицефабрика уже давно перестала обеспечивать регион и яйцами, и мясом, говорит журналист телеканала. Серьезные проблемы, по словам руководства, начались зимой. Корм для птиц стал слишком дорогим, а затем на рынок пришли конкуренты. Сейчас предприятие на грани банкротства.
"Было изначально отсутствие масличных культур: это жмыхов, масла подсолнечного. Потом, когда Президент ввел запрет на экспорт, они появились у нас, но в этот момент они были дорогие, и у нас не было средств, честно говоря. И тут еще проблема такая, что было очень много яйца российского на рынке. И сейчас до сих пор оно есть, цена очень сильно упала на яйцо, ну, казахстанское", - сказал Аскар Акылбеков, управляющий директор ТОО "Агро-Инвест".
Выживших птиц руководители предприятия планируют выставить на продажу. Вырученными деньгами закроют долги по зарплате. Саму фабрику пока решили закрыть на три месяца.
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