4830 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 308,

в Алматы – 1267,

в Шымкенте – 207,

в Акмолинской области – 241,

в Актюбинской области – 324,

в Алматинской области – 340,

в Атырауской области – 190,

в Восточно-Казахстанской области – 182,

в Жамбылской области – 110,

в Западно-Казахстанской области – 106,

в Карагандинской области – 556,

в Костанайской области – 231,

в Кызылординской области – 145,

в Мангистауской области – 235,

в Павлодарской области – 263,

в Северо-Казахстанской области – 68,

в Туркестанской области – 57.



Всего с начала пандемии в стране подтвержден 808 431 случай заболевания коронавирусной инфекцией.



В то же время 8 384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в стране:



в Нур-Султане - 1038,

в Алматы - 2047,

в Шымкенте - 603,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 533,

в Алматинской области - 195,

в Атырауской области - 720,

в ВКО - 145,

в Жамбылской области - 221,

в ЗКО - 139,

в Карагандинской области - 1219,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области – 176,

в Мангыстауской области - 268,

в Павлодарской области - 488,

в СКО - 93,

в Туркестанской области - 112.



Всего с начала пандемии в стране выздоровело 710 025 человек от COVID-19.



Напомним, с 00.00 часов 6 сентября вступают в силу правила об ограничении допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).