4830 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане – 308, в Алматы – 1267, в Шымкенте – 207, в Акмолинской области – 241, в Актюбинской области – 324, в Алматинской области – 340, в Атырауской области – 190, в Восточно-Казахстанской области – 182, в Жамбылской области – 110, в Западно-Казахстанской области – 106, в Карагандинской области – 556, в Костанайской области – 231, в Кызылординской области – 145, в Мангистауской области – 235, в Павлодарской области – 263, в Северо-Казахстанской области – 68, в Туркестанской области – 57.
Всего с начала пандемии в стране подтвержден 808 431 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
В то же время 8 384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в стране:
в Нур-Султане - 1038, в Алматы - 2047, в Шымкенте - 603, в Акмолинской области - 283, в Актюбинской области - 533, в Алматинской области - 195, в Атырауской области - 720, в ВКО - 145, в Жамбылской области - 221, в ЗКО - 139, в Карагандинской области - 1219, в Костанайской области - 104, в Кызылординской области – 176, в Мангыстауской области - 268, в Павлодарской области - 488, в СКО - 93, в Туркестанской области - 112.
Всего с начала пандемии в стране выздоровело 710 025 человек от COVID-19.
Напомним, с 00.00 часов 6 сентября вступают в силу правила об ограничении допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцину против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).
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