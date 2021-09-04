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Головкину предложили крупно рискнуть на закате карьеры

Просмотров:709 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Головкину предложили крупно рискнуть на закате карьеры
Фото: КФБ
Журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд считает, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО) нужно принять серьезный бой на финальном этапе своей карьеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В качестве идеальных соперников для этого автор называет американцев Деметриуса Андраде (30-0, 18 КО) и Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).

Если Головкин хочет воспользоваться тем небольшим временем, которое у него осталось в своей профессиональной карьере, ему нужно сразиться с такими бойцами, как чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде или чемпион WBC Джермалл Чарло. Это будут большие бои, и даже если Головкин проиграет, он покажет, что у него хватило смелости их принять, — рассуждает Гилфойд.

Что касается Геннадия Головкина, то он является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.


Источник: zakon.kz
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