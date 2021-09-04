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32 легальных способа попасть в США из Казахстана

Просмотров:517 Опубликовано: Сегодня, 09:29
32 легальных способа попасть в США из Казахстана
Фото из открытых источников
Знали ли вы, что неиммиграционных виз в США существует более 30 различных видов и подвидов? Корреспондент Tengritravel.kz изучил статистику и подсчитал, какую визу получают чаще всего, кто путешествует в США с целью туризма, кто "обладает экстраординарными способностями", позволяющими жить и работать в Америке, а кто – решил переехать через океан, чтобы жениться или выйти замуж.

Посольство и консульство США в Казахстане возобновили все стандартные визовые услуги со 2 декабря 2020 года. Иными словами, вот уже девять месяцев казахстанцы имеют возможность посетить Штаты.

За это время в Казахстане выдано не менее 6 202 неиммиграционных виз.

Как отмечалось в ведомстве ранее, посольство в Нур-Султане и генеральное консульство в Алматы предлагают визовые услуги в ограниченном режиме. Службы, обрабатывающие заявки, отдают приоритет срочным или критически важным путешествиям, чрезвычайным и гуманитарным делам, а также случаям, имеющим жизненно важное значение для общественного здравоохранения или национальной безопасности. Далее следуют студенты, посетители по обмену и соискатели временных рабочих виз. Посольство и генеральное консульство уделяют приоритетное внимание заявителям из Казахстана.

В России, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане приостановлена выдача неиммиграционных виз США, поэтому, имея потребность поездки в Штаты, гражданам этих стран приходится обращаться в ведомства Казахстана. Поэтому приведенные ниже цифры не всегда будут относиться именно к казахстанцам.

Кроме того, на сайте Бюро консульских дел США пока не представлено данных за август, а также указано, что приведенные отчеты содержат предварительные данные.

Визу A-1 могут получить главы государств и правительств, министры, послы, военные, дипломатические, консульские офицеры или любые другие госслужащие, въезжающие в США по официальным правительственным делам, а также члены их семей, следующие вместе с ними.

По опубликованным сведениям, с момента возобновления визовых услуг визу A-1 в Казахстане получил 21 человек: четверо – в январе, трое – в феврале, четверо – в апреле, шестеро – в мае и четверо – в июле.

Визу A-2 могут получить другие служебные лица, сотрудники государственных органов и члены их семей, не имеющие права на получение визы А-1. Такую визу в этом году сотрудники консульства оформляли 65 раз. В январе ее получили шесть человек, в феврале – четверо, в марте – двое, в апреле – девятеро, в мае – шестеро, в июне – 23, а в июле – 15.

Самой популярной визой можно с уверенностью назвать B1/B2. Вообще-то это две разные категории. B-1 получают для консультаций с партнерами по бизнесу, посещения научных, образовательных, профессиональных или деловых мероприятий и конференций, решения имущественно-правовых вопросов, участия в деловых переговорах. Виза B-2 предполагает путешествие с целью туризма, посещение друзей или родственников, получение медицинской помощи и участие в различных мероприятиях некоммерческого характера. Чаще всего эти два вида комбинируют.

Так, с декабря прошлого года визу B1/B2 оформили 3 806 человек: 457 – в декабре, 400 – в январе, 534 – в феврале, 459 – в марте, 452 – в апреле, 383 – в мае, 532 – в июне, 589 – в июле.

Кроме того, по одному человеку в январе и в апреле получили визу B-1, двое в феврале и один человек в марте – визу B-2.

Следующим транзитом через США или направляющимся в иностранные государства с пересадкой на территории США людям следует оформить визу категории C. Владельцы C-1 визы могут оставаться в Штатах максимум в течение 29 дней и должны покинуть страну в течение этого срока. Такую визу получили 30 человек: двое – в январе, шестеро – в феврале, четверо – в марте, двое – в апреле, 12 – в мае, по двое – в июне и в июле.

Члены экипажей морских и воздушных судов, находящихся в США, должны иметь визу категории D. Пересекающим транзитом воздушное пространство или территориальные воды Соединенных Штатов обычно требуется получать и визу C-1, и визу D. В некоторых случаях может быть востребована только виза категории D. Так, визу D с декабря получили 38 человек: трое – в декабре, столько же – в январе, по девять человек в феврале и марте, трое – в апреле, семеро – в мае, четыре человека – в июне, 11 – в июле.

Виза E-2 позволяет жить и работать в США на основании инвестиций в американскую компанию. Статус Е-2 подходит для тех инвесторов, которые планируют переехать в США, чтобы принять активное участие в развитии предприятия и реализовать свои бизнес-идеи. Такими планами с консульством за последнее время поделились 46 человек: в декабре – 10, в январе – трое, в феврале – пятеро, в марте – трое, в апреле – 10, в мае – двое, в в июне – шестеро, в июле – семеро.

Виза E-3 нужна австралийцам, которые хотят работать в США. А вот их супруги и дети для поездки в Штаты должны получить визу E-3D. Такую в Казахстане получали в этом году единожды – в июле.

Виза категории F-1 предполагает обучение по долгосрочным программам колледжей, университетов или языковых курсов с интенсивностью не менее 18 часов академических занятий в неделю. Ее получили 696 человек: 76 – в декабре, 49 – в январе, 41 – в феврале, 35 – в марте, 28 – в апреле, 62 – в мае, 203 – в июне, 161 – в июле.

Получить визу F-2 может супруг или супруга студента, а также дети, не состоящие в браке и не достигшие 21 года. С декабря прошлого года в Казахстане ее оформили 265 человек: 27 – в декабре, 10 – в январе, 30 – в феврале, 34 – в марте, 11 – в апреле, 25 – в мае, 62 – в июне, 65 – в июле.

Члены постоянного представительства признанного правительства при международной организации и их ближайшие родственники могут получить визу категории G-1. В Казахстане ее получали в течение последнего года пять человек – по одному в январе и феврале, трое – в июне.

Представители признанного правительства, временно выезжающие в США для участия в собраниях международной организации, и их ближайшие родственники должны оформить визу G-3. В этом году ее получили три человека в июне.

Лица, прибывающие в Соединенные Штаты, чтобы записаться на прием в международную организацию, включая Организацию Объединенных Наций, и их ближайшие родственники должны сначала получить визу категории G-4. Ее в Казахстане оформили 25 человек: четверо – в декабре, двое – в январе, четверо – в феврале, пятеро – в марте, трое – в апреле, двое – в мае, пятеро – в июле.

H-1B - неиммиграционная виза для приезжающих на временную работу в США в качестве профессионального специалиста. После того как консульство возобновило визовые услуги, ее получили в Казахстане 33 человека: трое – в декабре, двое – в январе, четверо – в марте, семеро – в апреле, пятеро – в мае, семь человек - в июне и восемь – в июле.

Визовая программа H-2B используется широким кругом работодателей в США, которым требуются иностранные специалисты различных профессий. На визу этой категории могут рассчитывать те, кого временно пригласили в Штаты поработать. В Казахстане ее получил только один человек – в апреле.

Супруги и не достигшие 21 года и не состоящие в браке дети обладателей виз категорий H (H1B, H1B1, H2A, H2B, H3) могут рассчитывать на получение визы H-4. В Казахстане за последнее время ее оформили несколько раз: один человек – в январе, шестеро – в апреле, один – в мае, семеро – в июне, пятеро – в июле.

Виза I - временная неиммиграционная виза, которая позволяет сотрудникам иностранных СМИ работать в США в качестве представителя иностранных средств массовой информации. Она распространяется на широкий круг профессий – от продюсеров фильмов до независимых журналистов-фрилансеров. Такую в Казахстане оформляли в течение последнего времени единожды – в мае.


Виза J-1 позволяет иностранцам работать на специально назначенные спонсирующие организации в США. Программа направлена на повышение взаимопонимания между гражданами государств с помощью образования и культурного обмена. Эту визу могут получить участники программы летней работы и путешествий, студенты - участники программ обмена (средней школы, университета или колледжа), научные сотрудники, врачи частной практики, лица, участвующие в деловых и промышленных учебных программах, преподаватели вузов, ведущие специалисты или эксперты для участия в наблюдательных экскурсиях, дискуссиях, консультациях, профессиональных встречах и тренингах, а также помощники по хозяйству. С декабря ее получили в Казахстане 945 человек: восемь – в декабре, 10 – в январе, трое – в марте, 467 – в апреле, 273 – в мае, 26 – в июне, 158 – в июле.

Виза J-2 позволяет ближайшим родственникам обладателей визы J-1 посетить США вместе с ними. Как и другие визы для иждивенцев, J-2 имеет такой же срок действия, что и виза J-1. Кроме того, любые изменения статуса владельца визы J-1 могут также привести к изменению статуса владельца визы J-2. За указанный выше период в Казахстане ее оформили 30 человек: четверо – в декабре, один – в январе, пятеро – в феврале, один – в апреле, четверо – в мае, двое – в июне, 13 – в июле.

Женихам и невестам граждан США для въезда в страну потребуется оформить визу K-1. С ее помощью можно въехать в Штаты и заключить брак с гражданином США. Сделать это нужно в течение 90 дней с момента въезда. С декабря эту категорию визы получили 26 человек: шестеро – в декабре, по трое – в январе, феврале, марте и апреле, один человек – в мае, двое – в июне, пятеро – в июле.

Дети обладателей K-1 могут въехать в США с визой K-2. Ее за этот период в Казахстане получили всего 10 человек: трое – в декабре, четверо – в январе, трое – в июле.

Виза L-1 выдается сотрудникам международных компаний, которые временно переводятся в подразделение головной организации, а также в филиал или дочернюю организацию данной компании на территории США. Эта международная компания может быть зарегистрирована в США или в другом государстве.

Виза L-1 выдается только сотрудникам, занимающим руководящие должности, или тем, кто обладает специализированными знаниями, если они переводятся в подразделение компании на территории США на должности аналогичного уровня.

Кроме этого, для перевода в США необходимо, чтобы заявитель непрерывно работал в подразделениях соответствующей международной компании за пределами США не менее одного года в течение последних трех лет. Заявление на визу L-1 подается только после того, как подразделение международной компании в США получит петицию, утвержденную Службой гражданства и иммиграции на индивидуальной либо групповой основе.

Такую визу с декабря прошлого года в Казахстане получили 27 человек: по одному – в декабре и январе, по два человека – в феврале и марте, четверо – в апреле, двое – в мае, семеро – в июне, восемь человек – в июле.

Супруги и не достигшие 21 года и не состоящие в браке дети обладателей виз данной категории могут оформить визу L-2. При этом супруги могут трудоустроиться в США, подав заявление по форме I-765 (бланк можно получить в Службе гражданства и иммиграции) и уплатив пошлину за рассмотрение заявления, а дети не имеют такой возможности. За указанный выше период ее получили в нашей стране 29 человек: один – в январе, двое – в феврале, пятеро – в марте, девять – в апреле, трое – в мае, девятеро – в июне и 13 – июле.

Виза M-1 нужна тем, кто планирует пройти профессиональные курсы в США (для повышения квалификации, для получения диплома неакадемического вуза). Она выдается на весь период обучения + 30 дней после него. M-1 удобна тем, что оформляется быстро и не связана с изучением языка. За последнее время ее в Казахстане получил всего один человек, это было в июле.

Виза НАТО-2 - это специальный документ о разрешении на въезд, который может быть выдан только квалифицированным сотрудникам НАТО, представителям государств-членов, атташе и членам их семей. Он позволяет его владельцам вести дела на объектах НАТО в США и ​​свободно перемещаться по стране для выполнения своих обязанностей. Такую визу в Казахстане получил один человек – в мае.

Виза O-1 – временная рабочая виза, предназначенная для иностранцев, обладающих "экстраординарными способностями" в области науки, образования, бизнеса, спорта, а также "выдающимся мастерством" в сфере искусства или очень высокими достижениями в кинопроизводстве или телевизионной индустрии. Такую в Казахстане за последний год выдавали 12 раз. Один человек получил ее в декабре прошлого года, двое получили ее в этом январе, один – в апреле, трое – в мае, двое – в июне, трое – в июле.

Сопровождающие обладателей визы О-1 и играющие важнейшую роль в качестве их помощников могут оформить визу O-2. Ее оформляли в течение указанного периода в Казахстане единожды – в мае.

Лицам на иждивении у обладателя визы О-1 выдаются визы O-3. Документ позволяет семье владельцев виз O-1 и O-2 временно проживать в США. Такую оформляли в Казахстане за последнее время трижды – по одному разу в январе, феврале и мае.

Виза P-1 выдается профессиональным представителям шоу-бизнеса, а также их персоналу, если они не отвечают требованиям визы категории O. В Казахстане с декабря прошлого года ее выдали 13 раз. Один человек получил ее в декабре, по трое – в январе и феврале, по одному – в марте и апреле, трое – в мае, один – в июле.

Супруги и дети обладателей P-1 могут получить визы P-4. К слову, такие визы не дают им право на работу в США. Двое людей получили их в Казахстане в течение последнего года. Оба – в июле.

Виза категории R выдается лицам, въезжающим в США для работы в религиозных организациях на временной основе. К служителям культа относят лиц, которые уполномочены официально признанной религиозной организацией осуществлять религиозные обряды и иные действия, которые обычно выполняют уполномоченные представители духовенства данной религии, и занятых в областях, связанных с религиозной деятельностью. В течение последнего времени такую получил в Казахстане только один человек – в декабре прошлого года.


Источник: Tengrinews.kz
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