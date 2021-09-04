Просьбу об отмене моратория на проверки бизнеса объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Марат Султангазиев объяснил, почему Минфин предлагает вернуть проверки малого бизнеса. По его словам, "безответственность предпринимателей сыграла на руку контрабандистам, наводнившим рынок Казахстана нелегальным товаром", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Вице-министр уточнил, что проверки нужны лишь в сфере неиспользуемых кассовых аппаратов. Минфин не просит вернуть налог для бизнеса, а только разрешить проверки с 2022 года.



"Одна из важных наших задач - сокращение теневой экономики. За счет информсистем мы имеем возможность отслеживать товар от производителя до потребителя. Последним звеном в данной системе являются онлайн-кассовые аппараты. С помощью них налоговые службы имеют возможность в онлайн-режиме видеть показания, и когда к нам поступает налоговая отчетность, мы можем сравнивать выручку с указанной в декларациях.



Налоговая культура и дисциплина повышалась из года в год. Но когда ввели мораторий на проверки и освобождение по налогам на доходы (в 2020 году. - Прим.), все меньше и меньше предпринимателей стали использовать кассовые аппараты. Хотя продажи есть, доход идет, мы это видим по разным признакам, система управления рисками у нас работает", - пояснил Султангазиев.



По его словам, из 560 тысяч субъектов микро- и малого бизнеса, имеющих кассовые аппараты, только 280 тысяч их используют - это половина от общего числа. В 2021 году количество таких "уклонистов" увеличилось на 11 процентов.



"Какие-то причины оправданы. Есть ряд предпринимателей, которые работают по безналичному расчету. Им кассовый аппарат не требуется. 17,5 тысячи являются сезонными работниками - это крестьянские хозяйства и другие. Примерно 84,5 тысячи владельцев кассовых аппаратов являются потенциальными нарушителями. Не случайно в прошлом году 19 тысяч жалоб мы получили на непробитые чеки и на невыдачу кассовых чеков", - отметил вице-министр.



Пробитый чек - это гарантия товара. С ним покупатель может направить жалобу на некачественный товар, вернуть или обменять его в случае необходимости.



"5,5 тысячи бизнесменов пробивают один или два чека в день, средний чек - 4500 тенге. 1,5 тысячи бизнесменов пробивают каждый день одну и ту же сумму - 100 или 1000 тенге. Мы видим эти явные нарушения и если на несколько таких нарушений среагируем, общая культура и дисциплина сразу подтянутся. Мораторием воспользовались 1 миллион 256 тысяч субъектов. Льготы на 324 миллиарда тенге представлены в течение трех лет. От них требовалось лишь одно - соблюдение кассовой дисциплины и налоговой культуры", - пояснил Султангазиев.



Вице-министр добавил, что "среагируем" - не значит сразу оштрафуем. К таким предпринимателям направят оповещение и предупреждение. Штраф выписывают только за повторное нарушение в размере 15 МРП - 43,7 тысячи тенге.



Кассовые чеки и контрабанда



"В 2020 году было много фактов лжетранзита. Когда из Кыргызстана выезжают и говорят, что едут в Россию или из России едут, говорят, что едут в третью страну. На самом деле остаются здесь и торгуют в тени. О таком товаре нет информации, происхождение неизвестно, налог не уплачен. По всей цепочке от оптовика до розницы этот товар продается мимо кассовых аппаратов. Конечно, с таким товаром конкурентный по цене и добросовестный импортер уже не может конкурировать. Вот для вывода из тени таких товаров нам нужна кассовая дисциплина малого бизнеса.



Когда товар вовлекут в легальный оборот, мы увидим, что за него деньги поступают в кассу, на него есть лицензия. Товар, к примеру, алкоголь, мы можем отследить до производителя через маркировку. Если мы не можем отследить, значит это нелегальный алкоголь. Нет ни чеков, ни маркировки, ни электронных счетов-фактур. Вот в отношении таких бизнесменов мы и будем проводить проверки", - рассказал Султангазиев.



По его словам, проверок по кассовой дисциплине было немного и до моратория. Но единичные показательные административные штрафы дисциплинируют всех бизнесменов. То есть сам факт возможности проверки будет нести профилактическую пользу, уверяют в Минфине.



Напомним, в декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении моратория на проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства.



На заседании правительства 2 сентября министр финансов Ерулан Жамаубаев попросил вернуть разрешение на проверки малого бизнеса и отменить мораторий. Он заявил, что недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов.



Позже просьбу Минфина отменить мораторий раскритиковал депутат от НПК Айбек Паяев. Он назвал заявление "смешным", подчеркнув, что во время пандемии чиновники должны помогать бизнесу, а не устраивать постоянные проверки.