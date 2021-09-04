Убитого сестрами Хачатурян отца признали педофилом - СМИ

Эксперты выявили у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии. Еще одна экспертиза установила, что дочери были в сильной зависимости от него и потому терпели насилие до последнего, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Московский комсомолец".



По данным издания, все экспертизы были назначены посмертно. Чтобы лучше понять личность Михаила Хачатуряна, эксперты изучили медицинскую документацию, опросили весь персонал (включая работников столовой) медучреждения, где лечился стационарно Михаил, родственников с обеих сторон, друзей девочек (некоторым подругам дочерей он рассылал ролики сексуального характера), соседей, сотрудников близлежащих к дому Хачатурян магазинов, салонов.



Проанализировав собранные данные, эксперты пришли к выводам, что Хачатурян манипулировал окружающими с помощью угроз, демонстрации насилия, жестокости, оскорблений, унижений, а также применял "побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие".



При сексологическом исследовании в рамках этой комплексной экспертизы у Хачатуряна обнаружили расстройство сексуального влечения педофильного типа.



Экспертиза трех девочек не просто подтвердила, что они находились в полной материальной и моральной зависимость на фоне дефицита поддержки со стороны родственников, также они испытывали состояние постоянного стресса, оценивали ситуацию как безвыходную, переживали чувства страха за себя, за жизнь друг друга.



Издание отмечает, что уголовное дело в отношении девушек, которых подозревали в преднамеренном убийстве, до сих пор не прекращено.



Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова в свою очередь заявила, что с самого начала все экспертизы строились исключительно на показаниях обвиняемых, пишет Life.ru.



По ее мнению, такой подход не дает полноценной возможности установить какие-либо психические расстройства у человека. Кроме того, она отметила, что никаких новых фактов экспертизы не выявляли. По словам Халиковой, автор публикации, в которой сообщалось о результатах новой экспертизы, руководствовалась исключительно своими личными домыслами, и ее слова являются клеветой. Также, по словам адвоката, журналист незаконно получила доступ к материалам уголовного дела.



Напомним, в марте этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна.



27 июля 2018 года сестры Ангелина, Кристина, Мария Хачатурян убили своего отца в Москве. В полицию обратилась старшая из сестер - 19-летняя Ангелина. Она рассказала, что на нее и двух ее младших сестер напал отец и попытался их убить. Прибывшая по адресу полиция обнаружила тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Он умер от множественных ножевых ранений в шею и грудь. Дочери сознались в убийстве.



По словам девушек, отец пристрастился к наркотикам, стал агрессивным, избивал их и насиловал.



В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать, - "Убийство группой лиц по предварительному сговору".



Адвокат сестер просил переквалифицировать дело с "группового убийства" на "самооборону". Однако следствие отказалось.



1 февраля 2021 года дело сестер Хачатурян вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.