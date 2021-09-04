В Одесской области мужчина погиб из-за огромной рыбы

Подписка на Рыба убила мужчину в Хаджибейском лимане, сообщили в полиции.





В Одесской области на Хаджибейском лимане мужчина утонул из-за пойманной им огромной рыбины.



Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, ЧП случилось в среду утром, 1 сентября.



"В службу спасения поступило сообщение о том, что на Объездной дороге, в Хаджибейском лимане, утонул человек. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС, и, со слов очевидцев, выяснили, что мужчина ловил рыбу. На крючок попалась большая рыбина, которая потащила его за собой в воду, он потерял равновесие и утонул", – рассказали в ведомстве.



Обследовав территорию, на расстоянии 15 метров от берега и глубине 5 метров, водолазы обнаружили и вытащили на берег утопленника. Его личные данные устанавливаются.