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Как вакцинация влияет на продолжительность жизни

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Как вакцинация влияет на продолжительность жизни
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Участники популярных казахстанских Telegram-чатов высказывают мнение о том, что любые вакцины – это абсолютное зло, из-за которого продолжительность жизни людей уменьшается. Эта теория неверна и противоречит статистическим данным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как вакцинация влияет на продолжительность жизни


Изобретение вакцин и их массовое применение, наряду с развитием методов диагностики, лечения и медицины в целом, напротив, способствует увеличению продолжительности жизни человека.

Это доказывают статистические данные. К примеру, в 1800 году в среднем люди во всем мире жили до 29 лет. Уже к 1950 году эта цифра значительно возросла. В США, Канаде и Австралии средняя продолжительность жизни составила 68-69 лет, в странах Советского Союза от 54 до 59 лет. В большинстве африканских стран люди стали жить в среднем от 33 до 38 лет.

В 2015 году средняя продолжительность жизни в мире достигла отметки в 71 год.

Первая в мире вакцина была разработана в 1796 году доктором Эдвардом Дженнером. Она защищала от оспы. В начале 1800-х годов во многих странах началась массовая вакцинация. На сегодняшний день оспа считается полностью побежденной болезнью именно благодаря вакцинам.

Значительно сократить заболеваемость и тяжелые последствия таких болезней, как столбняк, полиомиелит, коклюш и прочие также удалось благодаря вакцинации.

Развитие медицины и массовые прививочные кампании по всему миру являются ключевым фактором увеличения продолжительности жизни. Во многом именно они помогли в разы снизить детскую и младенческую смертность. Другими причинами этого являются повышение уровня жизни людей и рост уровня доходов.

Все это доказывает, что с момента изобретения первой в мире вакцины по сегодняшний день продолжительность жизни во всем мире неуклонно растет, а не уменьшается. Вакцины разрабатывают для борьбы с опасными для жизни и здоровья болезнями, а вовсе не для уничтожения человечества или иных тайных зловещих целей.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Андpей
  • Papirosso
 GOAT (Посетители) Сегодня, 16:41
Другими причинами этого являются повышение уровня жизни людей и рост уровня доходов.

А так вот зачем вакцинация! Для повышения уровня жизни! lol
Можно уже снижать зарплаты вакцинированным? Их уровень жизни санврачи повышают же!

Автор статьи не уточняет, что никто в мире не против полноценно испытанных вакцин, мир против насильной вакцинации наспех и на коленке сделанного вещества, то что присходит сейчас НЕ вакцинация, а массовое испытание вещества на людях.
Кто то деньги делает, а кто то должен на себе эксперименты проводить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Pinochet
  • diger
  • GOAT
  • Daulet201999
 Андpей (Посетители) Сегодня, 15:36
Ну реально скоро до бессмертия дойдем.)))
 
 

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