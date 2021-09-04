Как вакцинация влияет на продолжительность жизни

Участники популярных казахстанских Telegram-чатов высказывают мнение о том, что любые вакцины – это абсолютное зло, из-за которого продолжительность жизни людей уменьшается. Эта теория неверна и противоречит статистическим данным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.Изобретение вакцин и их массовое применение, наряду с развитием методов диагностики, лечения и медицины в целом, напротив, способствует увеличению продолжительности жизни человека.Это доказывают статистические данные. К примеру, в 1800 году в среднем люди во всем мире жили до 29 лет. Уже к 1950 году эта цифра значительно возросла. В США, Канаде и Австралии средняя продолжительность жизни составила 68-69 лет, в странах Советского Союза от 54 до 59 лет. В большинстве африканских стран люди стали жить в среднем от 33 до 38 лет.В 2015 году средняя продолжительность жизни в мире достигла отметки в 71 год.Первая в мире вакцина была разработана в 1796 году доктором Эдвардом Дженнером. Она защищала от оспы. В начале 1800-х годов во многих странах началась массовая вакцинация. На сегодняшний день оспа считается полностью побежденной болезнью именно благодаря вакцинам.Значительно сократить заболеваемость и тяжелые последствия таких болезней, как столбняк, полиомиелит, коклюш и прочие также удалось благодаря вакцинации.Развитие медицины и массовые прививочные кампании по всему миру являются ключевым фактором увеличения продолжительности жизни. Во многом именно они помогли в разы снизить детскую и младенческую смертность. Другими причинами этого являются повышение уровня жизни людей и рост уровня доходов.Все это доказывает, что с момента изобретения первой в мире вакцины по сегодняшний день продолжительность жизни во всем мире неуклонно растет, а не уменьшается. Вакцины разрабатывают для борьбы с опасными для жизни и здоровья болезнями, а вовсе не для уничтожения человечества или иных тайных зловещих целей.