"Дохнуть с голоду?": алматинку с медотводом не пустили на рынок

Алматинка пожаловалась на то, что ее дочь, имеющей медицинский отвод от прививки против коронавируса, не пропустили на рынок. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.Жалоба появилась в группе Facebook "Защитим Алма-Ату".В своей публикации Елена Окрут отметила, что у ее дочери нейтральный статус в приложении Ashyq, при этом она показала справку о медотводе от вакцинации, но ее все равно не пустили на рынок."Ей нельзя делать прививку, и чтобы взять медотвод, дочь прошла кучу врачей и еще кучу сдала анализов, которые подтвердили, что прививка ей противопоказана. Но сегодня на базаре Тастак ее не пропустили.Теперь у кого медотвод, они должны дохнуть с голоду? У меня тоже медотвод, у меня рецедив онкологии. И я не знаю, сколько мне осталось жить, и еще не пускают купить продукты на базаре", - написала алматинка в FacebookЗаместитель главы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгубулов прокомментировал ситуацию."Наличие справки о постоянном медотводе при нейтральном статусе позволяет пройти на объекты Ashyg в выходные дни.В будние дни нейтральный и зеленый статус без ограничений", - объяснил Байгабулов.