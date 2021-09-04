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"Дохнуть с голоду?": алматинку с медотводом не пустили на рынок

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 16:47
"Дохнуть с голоду?": алматинку с медотводом не пустили на рынок
.
Алматинка пожаловалась на то, что ее дочь, имеющей медицинский отвод от прививки против коронавируса, не пропустили на рынок. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жалоба появилась в группе Facebook "Защитим Алма-Ату".

"Дохнуть с голоду?": алматинку с медотводом не пустили на рынок


В своей публикации Елена Окрут отметила, что у ее дочери нейтральный статус в приложении Ashyq, при этом она показала справку о медотводе от вакцинации, но ее все равно не пустили на рынок.

"Ей нельзя делать прививку, и чтобы взять медотвод, дочь прошла кучу врачей и еще кучу сдала анализов, которые подтвердили, что прививка ей противопоказана. Но сегодня на базаре Тастак ее не пропустили.

Теперь у кого медотвод, они должны дохнуть с голоду? У меня тоже медотвод, у меня рецедив онкологии. И я не знаю, сколько мне осталось жить, и еще не пускают купить продукты на базаре", - написала алматинка в Facebook

Заместитель главы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгубулов прокомментировал ситуацию.

"Наличие справки о постоянном медотводе при нейтральном статусе позволяет пройти на объекты Ashyg в выходные дни.

В будние дни нейтральный и зеленый статус без ограничений", - объяснил Байгабулов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • OpOp
  • Papirosso
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:55
Слишком много на себя берёте, господа предприимчивые чиновники. Поделили людей на цвета. Толи ещё будет. Это конченое свинство только цветочки, вся мерзость впереди.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pinochet
  • OpOp
  • Daulet201999
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 17:30
Кому нужны Ваши объяснения - Заместитель главы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгубулов, где наказание за превышение полномочий и не знание распоряжения Администрацию и охранника Рынка.
 
 

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