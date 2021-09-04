Ученые рассказали, чем опасен новый "мю"-штамм коронавируса

АЛМАТЫ, 4 сен — Sputnik. Колумбийские ученые рассказали об особенностях нового "мю"-штамма коронавируса. Они нашли уникальную вставку, которая непредвиденным образом может повлиять на заразность.



Новый "мю"-вариант коронавируса, или B.1.621, впервые выявлен в январе 2021 года в Колумбии, а случаи заражения зарегистрированы не только в Южной Америке, но и в Европе. ВОЗ внесла его внесла в список мутаций COVID-19, которые вызывают интерес, пишет Lenta.ru.



"Мю"-штамм имеет мутации, которые указывают на "потенциальные свойства иммунного ускользания". Это означает, что существующие вакцины будут менее эффективны против него. В ВОЗ отмечали, что для дальнейшего изучения этого варианта COVID-19 потребуются дополнительные исследования.



Позже специалисты из Национального института здравоохранения (Богота) совместно с сотрудниками Исследовательского центра здоровья тропиков (CIST) Колумбийского университета исследовали новый штамм коронавируса и опубликовали свою работу в журнале ScienceDirect.



При исследовании мутации ученые обнаружили вставку 146N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке. По их словам, она является уникальной и ее последствия c точки зрения заразности или патогенеза вируса до сих пор неизвестны.



Между тем, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский сказал, что у штамма "мю" есть интересные мутации, которые могут значительно повлиять на его свойства.



"Во-первых, это мутация P681H в фуриновом сайте (S1/S2 cleavage site). Она может увеличить эффективность заражаемости этого варианта коронавируса, так как эта часть генома отвечает за возможность входа вируса в клетку. Во-вторых, там есть мутация 146 N — это вставка из трех нуклеотидов AAC в терминальном домейне (N-terminal domain). Там вставлена аминокислота аспарагин (Asn/N). Можно предположить, что вставка дополнительной аминокислоты в белок шипа может повлиять на его антигенные свойства, то есть эффективность вакцин будет снижена", - цитирует Крутовского издание "Известия".



Константин Крутовский также отметил, что вставка 146 N — природная и получена в результате естественной эволюции.



На сегодня ВОЗ отметила пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес, а также четыре варианта, вызывающих озабоченность. Самыми опасными считаются штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта".