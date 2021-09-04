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Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон

Просмотров:486 Опубликовано: Вчера, 19:09
Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон
Фото из открытых источников
Причиной сбоев в работе смартфона в ряде случаев может быть программа-шпион, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Основные признаки вмешательства в работу аппарата — внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда телефоном не пользуются, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Проверить смартфон на вредоносный софт можно, зайдя в список установленных программ. Нужно убедиться в отсутствии ПО, которое вы не устанавливали.

Желательно проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям смартфона.

"Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию.

И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО", - считает эксперт.


По его словам, чтобы обезопасить себя, лучше обращаться за проверкой в официальные сервисные центры или компании либо установить на смартфон лицензионный антивирус с функцией выявления шпионских программ.

Такие можно найти в магазинах приложений Android и iOS, заключил эксперт.


Источник: Tengrinews.kz
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