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Браслеты с кнопкой SOS выдают роженицам в Караганде

Просмотров:178 Опубликовано: Вчера, 20:11
Браслеты с кнопкой SOS выдают роженицам в Караганде
Фото с сайта 24.kz
В родильных домах Караганды появились «тревожные браслеты», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Хабар 24».

Девайс с кнопкой роженицам выдают при поступлении. С его помощью в случае необходимости женщина может вызвать медперсонал.

Сигнал поступает на сестринский пульт. Согласно стандарту медработник должен прийти на вызов в течение пяти минут.

До конца года такая система оповещения появится во всех перинатальных центрах региона.

«Я могу сказать, что это очень удобно, надежно. Пациентки, надев браслеты, спокойны. Если раньше у них был страх, вдруг не докричатся.

Теперь не надо кричать, не надо вставать с постели и куда-то бежать. Нажимаешь на кнопку и ждешь.

Уже оказывали помощь пациентке, когда кровотечение началось. Вовремя среагировала, нажала и тут же ей оказали помощь», — рассказала директор перинатального центра Гульбан Мамалинова.


Источник: newtimes.kz
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