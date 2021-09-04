Браслеты с кнопкой SOS выдают роженицам в Караганде

В родильных домах Караганды появились «тревожные браслеты», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Хабар 24».



Девайс с кнопкой роженицам выдают при поступлении. С его помощью в случае необходимости женщина может вызвать медперсонал.



Сигнал поступает на сестринский пульт. Согласно стандарту медработник должен прийти на вызов в течение пяти минут.



До конца года такая система оповещения появится во всех перинатальных центрах региона.



«Я могу сказать, что это очень удобно, надежно. Пациентки, надев браслеты, спокойны. Если раньше у них был страх, вдруг не докричатся.



Теперь не надо кричать, не надо вставать с постели и куда-то бежать. Нажимаешь на кнопку и ждешь.



Уже оказывали помощь пациентке, когда кровотечение началось. Вовремя среагировала, нажала и тут же ей оказали помощь», — рассказала директор перинатального центра Гульбан Мамалинова.