Худайбергенов обратился к ответственному за языковую политику чиновнику-лжежелтоксановцу

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов обратился к председателю комитета языковой политики министерства культуры и спорта Адилбеку Кабаеву, который ранее выдал себя за участника протестных событий в декабре 1986 года, не являясь таковым, передает корреспондент агентства.



«13 октября прошлого года, всего лишь через месяц после назначения, вы опубликовали пост, в котором выдали себя за участника декабрьских событий 1986 года! После того, как Канат Тасибеков (писатель – КазТАГ) указал на ложь, вы удалили пост, тем самым подтвердив утверждение Каната Тасибекова. Таким поступком вы, как минимум нарушили Кодекс этики госслужащего и заслуживаете выговора, а как максимум, если бы у вас были честь и достоинство, извинились бы и подали в отставку!» - написал Худайбергенов в субботу на своей странице в социальной сети в субботу.



Он отметил, что «люди хотят видеть на таких должностях тех, кто демонстрирует лучшие моральные принципы, а не приспособленцев, ищущих способ прикрыть отсутствие должной репутации и компетентности».



«Я просмотрел вашу страницу за последний год, и должен сказать, что ожидал намного большего, однако, видимо, из-за отсутствия реальных результатов работы вы вынуждены держать популистический стиль освещения деятельности комитета языковой политики. К большому сожалению, сильно хромала и сама госпрограмма по реализации языковой политики на 2011-2020 годы. Это очень размытый документ, без конкретики, и, соответственно, вряд ли можно было ожидать от нее эффект. Новая программа на 2020-2025 годы является более конкретной, но с малым объемом финансирования (всего Т2,5 млрд в год), из-за чего есть большие сомнения в том, что она принесет должный эффект, особенно в части того, что казахский станет языком межнационального общения. Нехватка средств – это лишь часть проблемы. Есть еще проблема с нехваткой инициатив, их некорректной реализацией, и наконец, на местах может быть элементарное разворовывание средств через сомнительные тренинги/семинары, коих в программе заложено предостаточно. Не говоря уже об отсутствии экономических стимулов по изучению казахского языка», - отметил известный эксперт.



По его словам, «все это никак не позволяет тем, кто не знает казахский язык, как-то исправить ситуацию».



«Лишь единицы людей с должной силой волей способны самостоятельно изучать язык, основной же массе нужны условия. Популистические россказни, что-де человек может каждый день запоминать по одному слову, не должны звучать из уст председателя комитета языковой политики. От вас ждут реальные меры и отчеты, которые создают условия по изучению казахского языка и которые позволят уже не прибегать к популистическим приемам. Из-за провальной политики по популяризации казахского языка создается феномен, когда неказахское население длительное время не изучает казахский язык. В ответ отдельные граждане, поддавшись на эмоции, пытаются взять этот процесс в руки и исправить ситуацию не совсем правильными методами, рождая лишь конфликты и ухудшая отношение к казахскому языку. Они предпочитают придираться к продавцам, тогда как правильнее ставить прямые вопросы вам. Так как эти события являются исключительно результатом провальной политики по поддержке и развитию казахского языка, а также отсутствия должной реакции и разъяснительной работы со стороны комитета», - отметил Худайбергенов.



В связи с вышеуказанным он задал ряд вопросов в части поддержки и развития казахского языка за 2011-2020 годы.



«Сколько было выпущено художественных книг, в том числе для детей, за эти 10 лет? Насколько это больше или меньше объема соответствующей книгопечатной продукции за 1981-90 годы, чтобы понять насколько реально мы заботимся о казахском языке в сравнении с СССР? Бытует мнение, что за 30 лет независимости объем выпущенных художественных книг меньше, чем за один советский год. Пожалуйста, подтвердите или опровергните этот тезис», - поинтересовался экономист.



Также он спросил, сколько новых писателей появилось за вышеуказанный 10-летний период.



«Сколько из них и какую поддержку получили от государства? Сколько книг было написано этими читателями? Какая часть вышла на международный уровень? Каким писателям помогли с переводом их книг на зарубежные языки?» - добавил эксперт.



Вместе с тем, он задал следующие вопросы:



- Сколько появилось IT-приложений по изучению казахского языка? Какая часть появилась благодаря господдержке и в каком объеме? Есть ли статистика по их использованию?



- Сколько газет и журналов научно-популярного жанра появилось на казахском языке? Какая часть и каким образом была поддержана государством? Если программы по подписке и распределению среди школ и вузов?



- Сколько фильмов и мультфильмов переведены на казахский? Как в режиме дубляжа, так и в режиме титров? Есть ли школьные программы, позволяющие учителям с детьми ходить на эти сеансы бесплатно для просмотра фильмов или мультфильмов на казахском языке?



- Сколько авторских курсов по изучению казахского языка было поддержано государством? Были ли поддержаны Канат Тасибеков, Владислав Тен и другие, чьи имена известны широкой публике? Если поддержаны те, чьи имена неизвестны, пожалуйста огласите список этих людей.



- Есть ли конкурсы на знание казахского языка среди школьников, студентов, и тех, кто уже работает? Если конкурсы отдельно среди неказахской аудитории? Есть ли другие виды конкурсов, например, на лучшую дикцию среди знающих казахский язык? Или знание редких слов? Или владение литературным казахским? Или интеллектуальные викторины, где на вопросы смогут ответить те, кто прочитал больше всех художественные книги на казахском?



- Появились ли научно-популярные передачи на казахском ТВ? Какая часть финансировалась государством? Появились ли отечественные фильмы или мультфильмы, которые стимулирует изучение базового уровня казахского языка, в том числе за счет активного смешения казахского и русского языка?



- Какая доля средств, заложенных на госпрограмму ушла на семинары и тренинги? Можно ли обнулить эту статью расхода в новой госпрограмме?



- Сколько было выявлено коррупционных преступлений в ходе реализации Госпрограммы? Какие выводы об эффективности были у Счетного комитета?



- В свете последних событий можно ли объявить конкурсы на лучший объект торговли среди малого и среднего бизнеса на знание казахского языка среди неказахоязычных работников? Желательно сделать конкурс ежеквартально (минимум ежегодным) и для каждого района, а заявлять претендентов должны благодарные жители этих районов.



- Какие есть экономические стимулы для изучения казахского языка? Можно ли продумать меру, что для компаний числом сотрудников более 50 человек, где все сотрудники сдали «Казтест» минимум на 90 баллов, государство вернет уплаченный ранее индивидуальный подоходный налог за последний год?



В копию Худайбергенов поставил министра культуры и спорта Актоты Раимкулову.



Напомним, 13 октября известный казахстанский писатель Канат Тасибеков уличил Кабаева во лжи, когда тот опубликовал пост, в котором пытался выдать себя за протестанта со знаменитой фотографии Желтоқсана. В частности, чиновник утверждал, что один из парней на фото – это якобы он, тогда как на деле это был Сабыр Шынасилов.



Напомним, 17-18 декабря 1986 года казахская молодежь выступила на площади в Алматы с массовым протестом против решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря компартии КазССР Динухамеда Кунаева и замене его на Геннадия Колбина, который ранее никогда не работал в Казахстане. Протесты быстро перекинулись из Алматы в другие города страны, но были жестоко подавлены властями. Выступления желтоксановцев 1986 года считаются одними из самых первых и значимых протестов в истории СССР против диктатуры московских властей. По официальным данным, в результате протестов были задержаны около 8,5 тыс. человек, свыше 1,7 тыс. человек пострадали от действий силовиков, почти 1 тыс. человек были оштрафованы, сотни людей – уволены с работы, 99 человек приговорены к лишению свободы, двое демонстрантов – к смертной казни.



16 декабря 1991 года – ровно через пять лет после событий Желтоксана, Казахстан провозгласил независимость. С момента обретения независимости прошло почти 30 лет, но многие документы о тех событиях до сих пор не приданы огласке.