За сутки в Казахстане зарегистрировали 4568 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 812 999 случаев, из них:



в Нур-Султане – 302,



в Алматы – 1169,



в Шымкенте – 161,



в Акмолинской области – 236,



в Актюбинской области – 293,



в Алматинской области – 327,



в Атырауской области – 176,



в ВКО – 176,



в Жамбылской области – 101,



в ЗКО – 112,



в Карагандинской области – 504,



в Костанайской области – 227,



в Кызылординской области – 122,



в Мангистауской области – 219,



в Павлодарской области – 258,



в СКО – 87,



в Туркестанской области – 98.



За прошедшие сутки в Казахстане 6620 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 792



город Алматы - 1105



город Шымкент - 639



Акмолинская область - 281



Алматинская область - 469



Атырауская область - 681



Восточно-Казахстанская область - 156



Жамбылская область - 265



Западно-Казахстанская область - 65



Карагандинская область - 1121



Костанайская область - 196



Кызылординская область - 129



Мангистауская область - 281



Павлодарская область - 244



Северо-Казахстанская область - 124



Туркестанская область - 72



Итого выздоровевших в Казахстане - 716 645.