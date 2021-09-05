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За сутки в Казахстане зарегистрировали 4568 заболевших коронавирусом

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 08:28
За сутки в Казахстане зарегистрировали 4568 заболевших коронавирусом
Иллюстрированное фото: Тengrinews.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 812 999 случаев, из них:

в Нур-Султане – 302,

в Алматы – 1169,

в Шымкенте – 161,

в Акмолинской области – 236,

в Актюбинской области – 293,

в Алматинской области – 327,

в Атырауской области – 176,

в ВКО – 176,

в Жамбылской области – 101,

в ЗКО – 112,

в Карагандинской области – 504,

в Костанайской области – 227,

в Кызылординской области – 122,

в Мангистауской области – 219,

в Павлодарской области – 258,

в СКО – 87,

в Туркестанской области – 98.

За прошедшие сутки в Казахстане 6620 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 792

город Алматы - 1105

город Шымкент - 639

Акмолинская область - 281

Алматинская область - 469

Атырауская область - 681

Восточно-Казахстанская область - 156

Жамбылская область - 265

Западно-Казахстанская область - 65

Карагандинская область - 1121

Костанайская область - 196

Кызылординская область - 129

Мангистауская область - 281

Павлодарская область - 244

Северо-Казахстанская область - 124

Туркестанская область - 72

Итого выздоровевших в Казахстане - 716 645.


Источник: Tengrinews.kz
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