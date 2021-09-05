«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Британский спецназ бежал из Афганистана в женских платьях

Просмотров:561 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Британский спецназ бежал из Афганистана в женских платьях
Фото из открытых источников
Британские спецназовцы из подразделения SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба) во время эвакуации из Афганистана смогли обмануть боевиков движения "Талибан", переодевшись в соблюдающих шариат афганских женщин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Как пишет газета The Sunday Express, всего около 20 бойцов элитного британского спецназа оказались брошенными на произвол судьбы на юге Афганистана. В Минобороны Британии не смогли забрать их, поэтому военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно.

Наибольшие трудности у британцев возникли на пути к аэропорту имени Хамида Карзая через захваченный талибами Кабул. Спецназовцы, опасаясь расправы со стороны боевиков, переоделись в женские платья и старались изображать афганских женщин. Все участники побега закрыли лица паранджой. Большую часть оборудования они бросили, оставив себе.

При этом несколько раз их останавливали патрули "Талибана", но ничего подозрительного боевики не заметили. В итоге британские спецназовцы добрались до аэропорта.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:28
Вспомнил как российские дипломаты из Северной Кореи, ночью с чемоданами на дрезине уехали.Вот жизнь пошла государства не могут своих служащих забрать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • КУРЬЕР
  • nazarbayevskii
 jokerok (Посетители) Сегодня, 09:39
Большую часть оборудования они бросили, оставив себе.

Вот это поворот. rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 08:52
Смекалистые парни-британский спецназ

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика