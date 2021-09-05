Британский спецназ бежал из Афганистана в женских платьях

Британские спецназовцы из подразделения SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба) во время эвакуации из Афганистана смогли обмануть боевиков движения "Талибан", переодевшись в соблюдающих шариат афганских женщин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.
Как пишет газета The Sunday Express, всего около 20 бойцов элитного британского спецназа оказались брошенными на произвол судьбы на юге Афганистана. В Минобороны Британии не смогли забрать их, поэтому военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно.
Наибольшие трудности у британцев возникли на пути к аэропорту имени Хамида Карзая через захваченный талибами Кабул. Спецназовцы, опасаясь расправы со стороны боевиков, переоделись в женские платья и старались изображать афганских женщин. Все участники побега закрыли лица паранджой. Большую часть оборудования они бросили, оставив себе.
При этом несколько раз их останавливали патрули "Талибана", но ничего подозрительного боевики не заметили. В итоге британские спецназовцы добрались до аэропорта.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz