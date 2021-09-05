Британский спецназ бежал из Афганистана в женских платьях

Британские спецназовцы из подразделения SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба) во время эвакуации из Афганистана смогли обмануть боевиков движения "Талибан", переодевшись в соблюдающих шариат афганских женщин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.



Как пишет газета The Sunday Express, всего около 20 бойцов элитного британского спецназа оказались брошенными на произвол судьбы на юге Афганистана. В Минобороны Британии не смогли забрать их, поэтому военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно.



Наибольшие трудности у британцев возникли на пути к аэропорту имени Хамида Карзая через захваченный талибами Кабул. Спецназовцы, опасаясь расправы со стороны боевиков, переоделись в женские платья и старались изображать афганских женщин. Все участники побега закрыли лица паранджой. Большую часть оборудования они бросили, оставив себе.



При этом несколько раз их останавливали патрули "Талибана", но ничего подозрительного боевики не заметили. В итоге британские спецназовцы добрались до аэропорта.